AZ en Oekraïens landskampioen Shakhtar in evenwicht in zonovergoten Dirkshorn

In de tweede helft schoot AZ uit de startblokken en binnen drie minuten stonden de Alkmaarders alweer op voorsprong. Een hoekschop van Kenzo Goudmijn werd binnen geknikt door Yusuf Barasi. De regerend landskampioen van Oekraïne liet er echter geen gras over groeien en na de eerste de beste mogelijkheid was het alweer 2-2. Verdediger Valeriy Bondar kopte een indraaiende vrije trap in de touwen.

Scoren bij debuut

AZ zocht veelvuldig de aanval met het trio Ruben van Bommel, Kenzo Goudmijn en Jason Addai voorop. Halverwege de tweede helft zorgde Van Bommel ervoor dat AZ voor de derde keer dit duel op voorsprong kwam. De nieuwkomer schoot vanaf een meter of twintig, via een Oekraïens been, de bal achter de onfortuinlijke doelman: 3-2.

Maar net zoals dat AZ drie keer op voorsprong kwam, lukte het Shakhtar ook om voor een derde keer op rij langszij te komen. De Venezolaanse spits Kevin Kelsy schoot één op één met Verhulst de bal snoeihard in het doel. Verder dan ieder drie doelpunten kwamen beide ploegen niet meer.