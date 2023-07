Denso Kasius tekent bij AZ contract tot 2027

De 20-jarige voetballer maakte begin 2022 een flitstransfer van FC Volendam naar Bologna. Hij werd toen door Volendam gehuurd van FC Utrecht. In Italïe wist Kasius niet door te breken en kwam hij in veertien duels in actie. In de winterstop werd hij verhuurd aan het Oostenrijkse Rapid Wien.

"In het buitenland heb ik veel dingen geleerd en ben ik volwassen geworden. Wel heb ik minder gespeeld dan vooraf gehoopt. Ook daarom ben ik blij om weer in Nederland te zijn", laat Kasius weten.

Geen onbekende

Voor directeur voetbalzaken Max Huiberts is Kasius geen onbekende. "We kennen Denso al van zijn eerdere periode in Nederland. En zelfs nog vanuit zijn jaren in de jeugdopleiding bij onder meer ADO Den Haag. Hij is dus beslist geen onbekende voor ons. We zijn heel blij dat we een speler met het profiel van Denso aan de selectie kunnen toevoegen", aldus Huiberts.

Eerder werden David Møller Wolfe en Ruben van Bommel gecontracteerd. Vandaag maakte AZ ook bekend dat Tijs Velthuis definitief overstapt naar Sparta. De 21-jarige voetballer stond nog onder contract tot 2024 in Alkmaar en werd afgelopen seizoen verhuurd aan NAC Breda.