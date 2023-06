AZ-trainer Jansen rekent niet meer op Beukema en hoopt op komst Kasius

Geen internationals op het veld tijdens de eerste training van AZ vanmorgen. Ook geen geen Sam Beukema. De verdediger is bezig zijn transfer af te ronden naar het Italiaanse Bologna, zo bevestigt trainer Pascal Jansen. "Het ziet ernaar uit dat hij in Italië gaat voetballen."

Of Tijjani Reijnders spoedig Beukema naar de Serie A volgt, is volgens Jansen nu niet aan de orde. "Ik heb uiteraard veelvuldig contact met Max (Huiberts, directeur voetbalzaken, red.), maar zover ik weet is er niemand concreet aan de deur geweest."

Leegloop voorkomen

AZ wil voorkomen dat net als in de zomer van 2021 teveel basiskrachten tegelijk vertrekken. Ook Milos Kerkez en Jesper Karlsson staan er bij de scouts goed op, terwijl het niet ondenkbaar is dat er nog aan spelers als Vangelis Pavlidis en Pantelis Hatzidiakos getrokken gaat worden. Jansen: "Max en ik doen alles in overleg. Wat het beste is voor voor de club en voor het team."

Vindahl Jensen en Martins Indi

Op het veld verschenen drie keepers Hobie Verhulst, Daniël Deen en Rome Owusu-Oduro. Geen Peter Vindahl Jensen. De doelman werd door AZ afgelopen voetbaljaargang aan 1. FC Nürnberg verhuurd en mag vertrekken. Jansen: "Hij staat nog steeds bij ons onder contract, maar heeft iets meer marge gekregen om te kijken naar een alternatief. Als dat niet gebeurt dan zal hij zich bij ons melden."

Bruno Martins Indi zit volgens Jansen in de laatste fase van zijn herstel. De verdediger zit al sinds september vorig jaar in de lappenmand met een slepende bovenbeenblessure. "We zullen nog even geduld moeten hebben. Hij komt van ver en ik hoop hem snel op het veld te kunnen begroeten."