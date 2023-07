Denso Kasius na mislukt avontuur terug in Noord-Holland: "Zoek meer speeltijd"

Denso Kasius is de nieuwste aanwinst van AZ. De verdediger maakte vandaag in de oefenwedstrijd tegen Shakhtar Donetsk de eerste minuten voor zijn nieuwe club. Na een teleurstellend dienstverblijf bij het Italiaanse Bologna hoopt Kasius nu op een stuk meer speeltijd in Alkmaar.

Denso Kasius is vooral opzoek naar speeltijd in Alkmaar - NH Sport/Frank van der Meijden

De 20-jarige Kasius speelde zeer recentelijk nog voor provinciegenoot FC Volendam. Tijdens zijn verhuurperiode in het vissersdorp maakte hij in 35 wedstrijden een dermate indru, dat Bologna een transfersom betaalde aan zijn toenmalige werkgever FC Utrecht. In de Italiaanse serie A ging het voor Kasius niet zoals gehoopt. "Ik heb vooral veel dingen geleerd. Ik had veel minder speelminuten dan ik wilde. Daarom heb ik nu deze stap gemaakt", aldus Kasius, die 45 minuten meedeed tegen Shakhtar Donetsk.

"Sugawara is op dit moment de eerste keus. Denso moet met hem de competitie aangaan" AZ-trainer Pascal Jansen

Volgens Kasius bleek AZ zich goed te hebben ingelezen in de 'data'. "Ze kijken naar de meters die je loopt, maar ook waar je loopt. En dat paste perfect in hoe AZ het wil. Daarnaast kennen ze me natuurlijk ook uit het verleden." Concurrentiestrijd AZ-trainer Pascal Jansen is blij met de komst van de rechtsachter, al is Kasius nog lang niet verzekerd van een basisplaats. "Yukinari Sugawara is om dit moment de eerste keus. Denso moet met hem de competitie aangaan. Denso is een rechtervleugelverdediger met hele specifieke kwaliteiten, die heel goed bij ons passen", aldus Jansen.