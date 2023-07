Tijdelijk einde Volendamse broedertwist: Walid Ould-Chikh verhuurd aan Roda JC

Walid Ould-Chikh voetbalt komend seizoen in Zuid-Limburg. De middenvelder van FC Volendam wordt voor één seizoen verhuurd aan Roda JC. De 23-jarige middenvelder hoopt bij de eerstedivisionist meer speelminuten te maken.

Daarmee komt er een (tijdelijk) einde aan de periode van de broers Ould-Chikh bij FC Volendam. Sinds twee seizoenen spelen Walid en Bilal samen in het vissersdorp. Afgelopen seizoen speelde Walid weliswaar 27 wedstrijden in de eredivisie, maar speelde hij nooit een volledige wedstrijd. Bilal Ould-Chikh werd afgelopen echter drie keer uit de selectie gezet, maar maakt toch weer deel uit van de groep.

Robbie Servais, manager voetbalzaken van Roda JC, bevestigd aan meerdere media dat de overgang van Ould-Chikh zo goed als rond is. Alleen het papierwerk moet nog worden afgerond.

Bij Roda JC is de kans op speelminuten aanzienlijk groter. Volendam hoopt dat Ould-Chikh zich daar kan ontwikkelen tot een betere voetballer. Bij de Limburgers is Ould-Chikh gehaald als aanvallende middenvelder. Bij FC Volendam werd hij echter vaak als defensieve middenvelder of als vleugelspeler ingezet. Ould-Chikh staat bij FC Volendam nog onder contract tot medio 2025 met een optie voor nog één seizoen.

Vorig jaar maakte NH Sport onderstaande reportage met Walid en Bilal Ould-Chikh in Volendam.