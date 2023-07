Voor veertig miljoen euro vertrekt Jurriën Timber van Ajax naar Arsenal

Timber heeft daarmee zijn gewenste transfer te pakken. Vorige zomer legde de geboren Utrechter nog een aanbod van Manchester United naast zich neer en koos er bewust voor om een extra jaar in Amsterdam te blijven. Arsenal en Timber waren er al vrij snel uit met elkaar en nu is ook Ajax akkoord met de overgang.

Bij Arsenal zal Timber de concurrentiestrijd aangaan voor de plek rechter centrale verdediger en rechtsback. De club uit Noord-Londen eindigde afgelopen seizoen achter Manchester City als tweede in de Premier League.

Timber had bij Ajax nog een contract tot medio 2025. Door enkele bonussen kan de transfersom nog oplopen tot een bedrag van 45 miljoen euro. Timber debuteerde in 2020 in het eerste elftal van Ajax en speelde 121 wedstrijden in de hoofdmacht.