Situatie escaleert: 'Tadic wil contractontbinding bij Ajax'

Dusan Tadic zou gesprekken voeren met Ajax over het ontbinden van zijn contract. Het is een publiek geheim dat de Serviër niet tevreden is over de kwaliteit van het eerste elftal. Dat zou nu tot een breuk hebben geleid in wat altijd een succesvol huwelijk is geweest.

Gisteren sprak Tadic samen met zijn zaakwaarnemer Milos Malenovic op De Toekomst met directeur voetbalzaken Sven Mislintat. In eerste instantie bleef de strekking van dat gesprek geheim, maar VI en De Telegraaf weten nu te melden dat het zou zijn gegaan om een contractontbinding. De verwachting is dat dit op korte termijn rond zal worden.

Hand op de knip

In 2021 verlengde Tadic nog zijn contract bij de club, waarmee hij tot medio 2024 verbonden blijft aan Amsterdam. Maar er is nu discussie ontstaan tussen de speler die sinds het seizoen 2019/20 de aanvoerdersband draagt en het bestuur. Tadic zou namelijk willen dat Ajax investeert in betere spelers, terwijl de Amsterdammers de hand juist stevig op de knip willen houden in deze transferperiode.

De club is namelijk van mening dat er de afgelopen jaren te veel geld is uitgegeven en dat er vanwege het mislopen van het geld uit de Champions League er eerst geld moet worden verdiend, voor dat het weer kan worden uitgegeven. Ajax zou daarom willen snoeien in de salarissen van de spelers en Ajacieden die niet in de plannen van trainer Maurice Steijn voorkomen willen verkopen.

Hoog salaris

De contractontbinding en daarmee het vertrek van Tadic zou voor Ajax wel betekenen dat er meer ruimte vrij zou komen op financieel gebied. De Serviër is namelijk de op twee na best verdienende speler van de Amsterdammers. Zijn jaarsalaris zou zo rond de 3,5 miljoen euro zijn.

Een vervolg van de carrière van Tadic zou mogelijk in Turkije kunnen liggen. Besiktas, dat afgelopen seizoen net als Ajax derde werd in de competitie, heeft volgens verschillende Turkse media hun oog laten vallen op de verdiensten van de aanvaller. De club zou ook al een officieel voorstel hebben neergelegd bij Tadic om hem transfervrij over te nemen.