Eindelijk liefde en aandacht voor onaantrekkelijk deel Bussums centrum

Het is hoog tijd om de Veerstraat en het Veerplein in hartje Bussum op te gaan knappen. Nu nog zijn deze plekken in het centrum onaantrekkelijk en verouderd, maar daar wil de Gooise Meren met hulp van winkeliers en pandeigenaren snel verandering in gaan brengen. Als alles volgens gemeentelijke planning verloopt, dan gaat deze broodnodige opknapbeurt eind 2024 van start.

Google Streetview

Zelf stelt de gemeente dat in het recente verleden andere straten in het Bussumse centrum succesvol zijn opgeknapt. Naar eigen zeggen zijn de facelifts van de Nassaulaan, de Havenstraat en de Vlietlaan geslaagd. Nu is het dan echt de beurt aan de Veerstraat, het Veerplein en enkele plekken van het Julianaplein. De openbare ruimte heeft daar veel liefde en aan dacht nodig, zo stelt Gooise Meren zelf. Dit gebied is momenteel onaantrekkelijk en oogt niet meer van deze tijd, zo luidt het oordeel uit het gemeentehuis. Verloederde uitstraling "De bestrating is slecht, ongelijk en soms gevaarlijk of hinderlijk voor het winkelend publiek. De overkapping op de Veerstraat lekt en heeft een verloederde uitstraling. Het is evident dat de gemeente moet investeren in de openbare ruimte en de economische profilering van het winkelcentrum", zo is te lezen in de gemeentelijke opzet om dit deel van het centrum aan te pakken.