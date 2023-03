Kunstwerk in Bussum van Marieke voor tweede keer vernield: "Dom en onnodig"

Het kunstwerk True Colors, dat op het Veerplein in Bussum staat, is voor de twee keer vernield. Maker Marieke de Jong is behoorlijk teleurgesteld. "Ik dacht: niet weer!"

In januari 2022 waren alle vijf waterstralen, gemaakt van epoxy, kapot. Deze keer waren er twee van de vijf stralen vernield. Opnieuw is de kunstenares teleurgesteld over de daad. Ze kan zich ook niet indenken waarom iemand dit zou doen. "Ik snap echt niet dat iemand die behoefte heeft", zegt ze. "Het is dom en onnodig."

Precies een week geleden kreeg Marieke een telefoontje van een omwonende aan het Veerplein, die haar vertelde dat haar werk opnieuw flink was beschadigd. Een flinke tegenvaller, omdat het eerste beeld in januari vorig jaar door een vuurwerkbom volledig vernield werd.

In overleg met de gemeente is het volledige kunstwerk weggehaald. Net als de vorige keer is het werk onherstelbaar beschadigd. "Epoxy gieten, schuren en polijsten is zeker honderd uur werk", zegt ze. "En dat het tot twee keer toe vernield is, motiveert me niet." De kunstenares denkt dat de vernieling voorkomen had kunnen worden. "Ik denk dat dit niet was gebeurd als er camera's hadden gehangen."

Of De Jong het kunstwerk voor de derde keer gaat maken, is nog onduidelijk. Als het aan de maker ligt, komen de vijf epoxy waterstralen niet opnieuw op het Veerplein te staan. "Maar als ik het opnieuw mag maken en het bijvoorbeeld in het gemeentehuis mocht staan, dan zou ik het wel overwegen", zegt ze. "Vernielers kunnen er dan niet bij."

De kunstenares heeft het beeld zaterdag in overleg met de gemeente verwijderd. "Ik bewaar het voor de verzekeraar."