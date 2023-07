Buitenlesplaats bij Helderse Vallei moet kinderen weer in contact brengen met natuur

Boeken dicht, stoelen aanschuiven en hup naar buiten! Met die gedachte maakte de Helderse Vallei een heel bijzonder klaslokaal op hun terrein. In de open lucht, met boomstronken als stoelen en tussen de mooiste bloemen. Want waarom in een saai klaslokaal leren over natuur als je ook lekker naar buiten kan?

"Kijk, dat is een waterslak", roept Yinthe enthousiast. Ze mag samen met haar klasgenoten van groep vijf van de Don Boscoschool in Wieringerwerf als allereerste gebruik maken van de nieuwe Buitenlesplaats van natuur- en milieu-educatief centrum de Helderse Vallei. Klassen komen er al jaren langs om projecten te volgen over de natuur, maar nu is de lesplaats, na jaren als idee op de plank te hebben gelegen, in samenwerking met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier eindelijk gerealiseerd.

"In het onderwijs zie je dat kinderen alleen maar binnen zitten. Daar is steeds meer onderzoek naar gedaan en het is duidelijk geworden dat je eigenlijk heel goed buiten les kan hebben", vertelt Katelijne van Spronsen, directeur van de Helderse Vallei.

Slootje

En dat kinderen ook makkelijk buiten les kunnen hebben, daar zijn de leerlingen van de Don Boscoschool het zeker mee eens. De kinderen luisteren aandachtig, zijn enthousiast en vervelen zich geen moment. En na wat theorie in de Buitenlesplaats is het voor de kinderen tijd om op onderzoek uit te gaan. De leerlingen krijgen de opdracht om met een netje te gaan zoeken naar alle levende wezens in de sloot.

In onderstaande video ontdekken de kinderen alle diertjes in de sloot bij de Helderse Vallei (tekst gaat door onder de video).