Veel gemekker op de Helderse Vallei door een ware 'babyboom' bij de geiten

DEN HELDER - Het is een en al geblèr op de Helderse Vallei in Den Helder: niet dankzij groepen kinderen of moeders die op zoek zijn naar hun kroost, maar door een ware 'babyboom' bij de geiten. De ene na het andere jonge geitje ziet er het levenslicht.

"Ik doe dit werk nu al 40 jaar, maar het blijft leuk", zegt beheerder John de Graaf tegen onze mediapartner Regio Noordkop. "Het is elk jaar weer fantastisch."

De geboorte van jonge geitjes zou je wellicht pas in het voorjaar verwachten, maar bij de Helderse Vallei dartelen de diertjes nu al vrolijk rond. "Dat komt omdat we de bok het jaar rond bij de natuurlijke kudde houden. Dwerggeiten kunnen twee keer per jaar jongen, grote geiten maar één keer. Omdat wij ze natuurlijk houden, kunnen ze na zes, acht weken weer worden gedekt. De draagtijd is vijf maanden, dus zo kun je twee keer geitjes krijgen."

Schuw

Door de coronamaatregelen is stadsboerderij de Helderse Vallei nu gesloten voor publiek. De dieren krijgen daarom alleen aandacht van hun verzorgers. Toch is De Graaf niet bang dat ze schuwer zullen worden als er weer mensen naar ze komen kijken. "Het zal in het begin even vreemd zijn, maar ik denk niet zo zeer. De moeders zijn het namelijk al wel gewend en de jonge geitjes nemen het gedrag van hun moeder over."

Er zijn nu een stuk of twaalf geiten geboren. De Graaf: "Maar de rest van de geiten moet ook nog. Dus er komen er nog genoeg."