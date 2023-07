Omwonenden over drama Markenbinnen: "Hij is gelanceerd"

Markenbinnen is enorm geschrokken na het heftige ongeval van vannacht waarbij drie jongen mannen zijn omgekomen. NH sprak met omwonenden over het ongeluk en de impact die het heeft gemaakt. "Dit is echt dramatisch."

Ongeluk Markenbinnen - Inter Visual Studio

"Ze moeten met enorme snelheid gereden hebben. Ik ben naar de ingang gelopen van het dorp, daar lag allemaal plastic en brokstukken op de straat." Vertelt Piet Lammers, die vlakbij de plek woont waar de drie mannen om het leven zijn gekomen. Ook vertelt hij dat de hulpdiensten moeite hadden om in de auto te kijken die in het water lag. Net als zijn buren moeten ook Lammers en zijn echtgenote nog bijkomen van de schrik. "Mijn vrouw hoorde het, maar een heleboel mensen hebben het gehoord. Ook de drie mensen die geholpen hebben met het bergen van een lichaam uit de auto." Volgens hem was er een 'hele toeloop' van mensen, die op de commotie afkwamen. De tekst gaat door.

Lees ook Alkmaar Groot drama Markenbinnen: derde dode na zwaar ongeluk

"Voor dorpsbewoners was het een behoorlijke hectiek ja, die helikopters maakten een indruk want die gaan tekeer", vertelt Lammers. De impact op Markenbinnen is volgens hem groot. "Sarcastisch gezegd hebben we ons op de kaart gezet", vertelt Lammers. "Maar liever niet nee, dit is echt dramatisch. Ik heb ook slecht geslapen vannacht."

"Ze moeten met een enorme snelheid gereden hebben" Omwonende Piet Lammers