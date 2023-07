Politie zoekt nog steeds naar mogelijk derde slachtoffer van crash Markenbinnen

Uren na het ongeluk bij Markenbinnen zoekt de politie nog steeds een mogelijk derde persoon. Bij de crash kwam gisteravond een persoon om het leven, de andere inzittende ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Iets voor middernacht kwamen twee auto's met elkaar in botsing op de N246 in Markenbinnen. Hierbij vloog een van de drie auto's over de kop en belandde in het water naast de weg.

Zowel de Zaanse als de Alkmaarse hulpdiensten rukten in groten getale uit. Een duikersteam wist twee personen uit de te water geraakte auto te halen. Een van de passagiers overleefde het ongeluk niet. De andere inzittende ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.

De politie zoekt sinds gisteravond naar mogelijk meer slachtoffers in het water. "We hebben sterke aanwijzingen dat er nog een derde persoon in de auto zat, maar dat is niet zeker. Het kan ook zijn dat die persoon al eerder is uitgestapt", laat een woordvoerder weten. Inmiddels heeft een speciaal duikteam van het landelijk team onderwater (LTOZ) de zoekactie overgenomen.

Reddingsoperatie

Het lijkt erop dat de inzittenden van de andere twee auto's niet gewond zijn geraakt. "Maar alle focus ligt nu nog op de te water geraakte auto", aldus de woordvoerder over de reddingsoperatie. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren.