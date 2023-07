Groot drama Markenbinnen: derde dode na zwaar ongeluk

Bij een zwaar ongeluk in Markenbinnen zijn drie mensen om het leven gekomen. Eerder werd al bekend dat een 21-jarige man uit Breda is overleden. Zojuist heeft de politie bekendgemaakt dat ook de man die zwaargewond raakte bij het ongeluk het niet heeft overleefd. Bovendien is het lichaam van een derde slachtoffer in het water gevonden. Ook hij heeft het ongeluk niet overleefd.

Tom Jurriaans / NH Nieuws

Bij het ongeluk vannacht op de N246 bij Markenbinnen is naast de 21-jarige man uit Breda, ook zijn medepassagier, een man (21) uit Amersfoort, overleden. Het lichaam van het derde slachtoffer is zojuist door de politie gevonden. Ook hij overleefde het ongeluk niet. Het landelijk team onderwater (LTOZ) heeft de jongen na een lange zoektocht uiteindelijk gevonden. De drie jongens kwamen om het leven door een botsing met een andere auto. Ze zijn over de kop gevlogen en in het water beland. Zowel de Zaanse als de Alkmaarse hulpdiensten rukten in groten getale uit.