"Kon ik het maar terugdraaien", stamelt zoon (42) die vader Joop zou hebben omgebracht

Een familiedrama in de Alkmaarse rechtbank. De 42-jarige J. H. wordt ervan verdacht zijn eigen vader uit Hoorn te hebben omgebracht. De Alkmaarder zou de 69-jarige Joop in maart van dit jaar met messteken hebben toegetakeld en ook een kussen op zijn gezicht hebben gedrukt. Bij de dochter van het slachtoffer - de zus van de verdachte - liepen de emoties hoog op.

"Kon ik het maar terugdraaien...", stamelde de Alkmaarder in de rechtbank. Zijn zus hoorde deze halve schuldbekentenis al niet meer aan. De eerste zitting sinds het overlijden van haar vader, was voor haar emotioneel te zwaar om uit te zitten. Toen de officier van justitie voorlas waarvan haar broer wordt beschuldigd en wat er zou zijn gebeurd, werd het haar te veel. In tranen verliet ze snel de zaal.

In de nacht van 22 op 23 maart zou zich een familiedrama hebben voltrokken aan het Westfriese Hof in Hoorn. Daar werd de 69-jarige Joop dood gevonden. "Het was zo'n lieve, lieve man. Hij stond altijd voor iedereen klaar. En dan dit. Vreselijk dat dit is gebeurd", vertelde een buurtbewoner eerder aan NH.

Andere buurtbewoners lieten al weten dat Joop vermoedelijk is omgebracht door zijn eigen zoon. "Joop zou juist een paar dagen met hem meegaan, omdat zijn zoon moest afkicken van zijn drugsverslaving. Blijkbaar is het binnen helemaal verkeerd gegaan. Wat er precies is gebeurd, weet ik niet. Ik hoorde van iemand anders dat de la open stond, dus misschien is daar een mes uit gepakt?"

Alles kwijt

De verdachte zou zijn vader meerdere malen hebben gestoken in hals, nek en hoofd en ook een kussen op zijn gezicht hebben gedrukt. Hij reageerde maandagochtend in Alkmaar op enkele vragen van de rechtbank. "Hoe het gaat in de gevangenis? Het is niet echt mijn plek, maar ja... Ik praat eigenlijk met niemand, ben heel alleen. Ik vind het heel erg wat er gebeurd is, weet mij geen houding te geven. Mijn huurhuis in Alkmaar heb ik inmiddels opgezegd, dus ik ben eigenlijk een zwerver. Ik ben alles kwijt. In de toekomst zou ik begeleid willen wonen, dat lijkt mij beter..."

In september is de volgende voorbereidende zitting, daarna wordt de zaak inhoudelijk behandeld.