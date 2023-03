Alkmaarse verdachte langer vast om dood 69-jarige Joop uit Hoorn

De 42-jarige Alkmaarder die vorige week werd aangehouden in verband met een dodelijke steekpartij in Hoorn, waar de 69-jarige Joop om het leven kwam, blijft nog veertien dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Alkmaar vandaag bepaald.

De 69-jarige Joop werd vorige week woensdag zwaargewond aangetroffen in zijn woning aan het Westfriese Hof in Hoorn. Hij was neergestoken en overleed later aan zijn verwondingen. Een 42-jarige man uit Alkmaar werd aangehouden.

Over de toedracht van het incident is nog veel onduidelijk. De politie wil in het kader van het nog lopende onderzoek niet veel kwijt. Een woordvoerder wil enkel bevestigen dat de aanleiding vermoedelijk in de relationele sfeer ligt.

Verschillende buurtbewoners laten tegenover NH Nieuws weten dat Joop vermoedelijk is omgebracht door zijn eigen zoon. "Joop zou juist een paar dagen met hem meegaan, omdat zijn zoon moest afkicken van zijn drugsverslaving. Blijkbaar is het binnen helemaal verkeerd gegaan. Wat er precies binnen is gebeurd, weet ik niet. Ik hoorde van iemand anders dat de la open stond, dus misschien is daar een mes uit gepakt?"