Gewelddadige dood van 'lieve' Joop schokt Westfriese Hof in Hoorn: "Heel heftig"

Geschokte reacties op de tragedie aan het Westfriese Hof in Hoorn waarbij de 69-jarige Joop om het leven kwam. Volgens verschillende buurtgenoten is het zijn zoon geweest die verantwoordelijk is voor de fatale steekpartij. "Het was zo'n lieve man."

Bloemen voor de deur van Joop - NH Nieuws / Michiel Baas

Een fleurige bos bloemen in een vaas als triest eerbetoon voor Joop. Voor zijn voordeur, die is verzegeld door de politie. De steekpartij is logischerwijs het gesprek van de dag in de straat die meerdere flats telt. "Heb je het al gehoord van Joop?", is de meeste gestelde vraag van de afgelopen dagen. "Het is een hele schok", zegt een vrouw uit hetzelfde blok als Joop. "We zijn ons rot geschrokken", zegt een vrouw die in een ander blok woont. "Dit is heel heftig."

De politie heeft een 42-jarige man uit Alkmaar aangehouden en sprak het vermoeden uit dat de toedracht moet worden gezocht in de relationele sfeer. Verschillende buurtbewoners laten tegenover NH Nieuws weten dat Joop vermoedelijk is omgebracht door zijn eigen zoon. "Joop zou juist een paar dagen met hem meegaan, omdat zijn zoon moest afkicken van zijn drugsverslaving. Blijkbaar is het binnen helemaal verkeerd gegaan. Wat er precies binnen is gebeurd, weet ik niet. Ik hoorde van iemand anders dat de la open stond, dus misschien is daar een mes uit gepakt? " Schat Joop woonde al meerdere jaren in één van de flats op het Westfriese Hof. "Het was zo'n lieve, lieve man. Hij was net met pensioen, heeft bij WerkSaam gewerkt. Hij stond altijd voor iedereen klaar. Echt een schat van een man. En dan dit. Vreselijk dat dit is gebeurd." De 42-jarige Alkmaarder wordt vandaag voorgeleid. De politie laat in een reactie weten niet in te kunnen gaan op de relatie tussen de dader en het slachtoffer, behalve dat de aanleiding vermoedelijk in de relationele sfeer ligt.

De deur is verzegeld - NH Nieuws / Michiel Baas