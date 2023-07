Zakken vol post, maar geen bezorgers te bekennen: Blaricummers wachten al week op post

Geen post krijgen is niet alleen vervelend, maar levert ook allerlei problemen op. "Mensen wachten op inloggegevens van de bank, rekeningen of papieren van de RDW", somt Karin na gesprekken met dorpsgenoten op. Een rouwkaart had ze gelukkig wel op tijd gehad, maar dat was ook niet voor iedereen het geval. "Verderop kreeg iemand de rouwkaart de dag na de uitvaart."

Ze trok daarop zelf de stoute schoenen aan. Ze stapte op de fiets en reed naar het lokale postdepot: "De deur van de loods stond open en toen zag ik allemaal zakken post. De jongen die daar op dat moment stond had een andere wijk gelopen en kon ook niet helpen. Er is gewoon te weinig personeel."

En ze is niet de enige: in de buurt-appgroep regent het mensen die afvragen waar hun post blijft. "Iemand vertelde dat ze al weken geen post kreeg. Ik was net terug van vakantie en zag inderdaad erg weinig post liggen", vertelt Karin.

De Blaricumse buurt zou desnoods wel willen helpen bij het sorteren van de post. Gisteren is Karin weer naar het depot gefietst om te kijken hoe het ervoor staat. "Ze hebben extra mensen ingezet en er lagen al een stuk minder zakken", vertelt ze. Vanwege het extra personeel heeft ze er wel vertrouwen in dat de post alsnog wordt bezorgd.

Personeelstekort

PostNL-woordvoerder Dagna Hoogkamer erkent dat de postbezorging in Blaricum inderdaad niet op orde is. "De post kan soms een paar dagen later zijn. Er zijn problemen met de bezetting vanwege de krapte op de arbeidsmarkt."

Een extern bedrijf moet de komende dagen de achterstanden wegwerken, maar dat is allesbehalve een permanente oplossing. "Personeelstekort is een structureel probleem en we zijn hard op zoek naar nieuwe postbezorgers", legt Hoogkamer uit. "Mensen trekken terecht aan de bel als ze langer moeten wachten op de post. Het lukt ons nu simpelweg niet."

Afwachten

Wanneer de postbezorging weer normaal verloopt, weet Hoogkamer niet. Ze hoopt dat mensen ook begrip hebben voor de situatie. "Mensen weten dat er krapte is op de arbeidsmarkt. Wij zijn hier niet uniek in."

"Aan de mensen die er last van hebben, bieden we onze excuses aan", zegt Hoogkamer. "Het is heel vervelend. Mensen rekenen op ons." Buurtbewoners kunnen de post niet zelf gaan halen op het depot. "Dat is niet de manier waarop we werken. Ophalen behoort niet tot de mogelijkheden."