Geliefde Larense postbode Daan (80) overladen met kaarten: "Zelfs een kaart van de premier"

Groot feest: Daan Kikkert (80) is vandaag precies zestig jaar aan het werk als postbode. Een record, want hij is daarmee de langst werkende postbode van Nederland. Om dat te vieren riepen zijn dochters op hem een kaartje te sturen. Niet alleen vanuit zijn bezorgwijk in Laren, maar van over de hele wereld stromen de felicitaties toe. "Dit is echt fantastisch, het is helemaal viral gegaan."

Daan is overspoeld met kaarten - NH Nieuws / Rachel Morssink

"'Lieve Daan, je bent echt een topper. Zestig jaar in dienst, wat een prestatie'", leest Daan voor. Hij is overdonderd door het grote aantal kaarten dat hij vandaag ontvangt. "Ik zie hier een kaart uit Ghana, Singapore, Nieuw-Zeeland, Portugal. Niet te geloven." Vier keer per week maakt postbode Daan, woonachtig in Huizen, zijn ronde door het centrum van Laren. "Ik begin met een bakje koffie bij de kapper en ga dan door naar het volgende adres." Over zijn shift van tweeënhalf uur doet hij op die manier soms bijna een dag. "Ik heb overal vrienden", aldus Daan. Bergen post En dat blijkt vandaag als hij bergen en bergen kaarten ontvangt. "Het begon klein, maar het is enorm uit de hand gelopen", vertelt zijn dochter Andrea. Want na de publicatie van NH vorige week, was Daan te zien bij WNL, Humberto en in vele andere media. "Het ging gewoon viral, heel bizar", zegt Andrea.

Postbode Daan (80) maakt met iedereen een praatje Rachel Morssink

Postbode Daan uit Laren viert 60-jarig jubileum Rachel Morssink

Postbode Daan uit Laren trots op 60-jarig jubileum Rachel Morssink

Jubileum postbode Daan Kikkert (80) NH Nieuws / Rachel Morssink

Zestig jaar postbode, dat doet tot nu toe niemand hem na. "Ach, ik doe het met heel veel plezier", zegt Daan. Pas in 2029 kan de eerstvolgende zijn record verbreken, bevestigt PostNL. "Maar misschien ben ik dan ook nog zelf aan het werk", zegt Daan. Zijn dochter Andrea is dan ook enorm trots op hem. "Ja, ik ben gigantisch trots. En hij verdient het zo, al die lieve kaarten", zegt Andrea. "Mijn moeder is vorig jaar overleden, maar die zou ook ongelofelijk trots geweest zijn. 'Mijn kanjer' zou ze gezegd hebben." Post van Mark Rutte Er zijn bloemen, taart, slingers en een bezoek van zijn collega's en de burgemeester van Laren. "En er zit een kaart van de minister-president bij, hoe vind je die", zegt Daan. "'Geachte heer Kikkert. Gefeliciteerd met uw jubileum. (...) Vriendelijke groet, Mark Rutte.' Echt geweldig", zegt Daan. Vorige week filmde NH Daan tijdens zijn ronde. Hoe hij te werk gaat, zie je in de video hieronder.

Zijn ronde begint met een kopje koffie bij de kapper - Rachel Morssink

Ook de vierjarige Mink en zijn moeder klommen in de pen om Daan een kaart te sturen. "Hij is zo attent en lief", vertelt moeder Mirjam Loenen. "Toen Mink jarig was, heeft postbode Daan ons ook een kaart gestuurd", vertelt Mirjam. "Hij had onthouden wanneer Mink jarig was. Dus Daan: van harte gefeliciteerd!" Daan wil alle kaartschrijvers graag bedanken: "Lieve mensen, bedankt allemaal. En ik blijf nog graag heel lang jullie postbode!" Ook nog een kaartje sturen naar Daan? Felicitaties mogen naar: Daan Kikkert

Postbus 11

1270 AA Huizen