Larense postbode (80) weet na zestig jaar nog van geen ophouden, kaartenactie op touw als bedankje

Brieven, brieven en nog eens brieven. Postbode Daan Kikkert (80) is een beroemdheid in Laren. Want ondanks zijn hoge leeftijd bezorgt hij nog steeds vier keer per week de post in het centrum van het dorp. Komende maandag viert hij zijn 60-jarig jubileum als postbode. En dat mag niet ongezien voorbij gaan, vinden zijn dochters.

Daarom roepen ze iedereen op: stuur een kaartje naar postbode Daan om hem te feliciteren! "Dit is zo'n bijzonder moment, we willen hem graag verrassen met iets feestelijks", vertelt Andrea Warnier. Samen met haar twee zussen heeft ze deze actie op touw gezet. "Er komen al kaarten binnen uit Singapore en Griekenland, heel bijzonder." In de video hieronder zie je hoe postbode Daan te werk gaat. "Mijn dienst duurt officieel zo'n twee uur, maar ik ben vaak vijf, zes uur bezig."

Zijn ronde begint met een kopje koffie bij de kapper - Rachel Morssink

Postbode Daan woont in Huizen. "Elke ochtend haalt hij de post op in Blaricum en dan fietst hij naar Laren om te bezorgen", vertelt dochter Andrea. Iedereen kent hem in het dorp en hij maakt overal een praatje. "Dit is het allermooiste werk dat er is: postbode zijn. Ik heb een heleboel kennissen en vrienden hier", vertelt Daan. Dat kan iedereen op zijn route beamen. "Hij is een heel goede vriend. We hebben veel samen meegemaakt, hij is echt een topper," vertelt kapster Marjan Stomphorst. De postronde van Daan begint altijd met een kopje koffie in de kapsalon. "Even bijpraten, hij weet echt álles", lacht Marjan. En zo kan het gebeuren dat zijn shift van twee uur bijna de hele dag duurt. "Maar ik reken geen plus-uren, hoor. Ik vind het prima wat ik er voor betaald krijg", vertelt Daan. Toch zorgt het soms voor verwarring. "Dan belt mijn teamcoach: 'Ben je nog steeds aan het lopen, Daan? Je wil toch niet zeggen dat je al acht uur bezig bent met die wijk?' Dan moet ik uitleggen dat ik bij vijf verjaardagen werd uitgenodigd voor taart, haha."

Postbode Daan met zijn dochter Andrea - NH Nieuws / Rachel Morssink

De carrière van Daan Kikkert begon zestig jaar geleden in Maastricht. "Drie maanden was ik postbode daar. Vervolgens heb ik twee dagen in Amsterdam gewerkt, maar dat vond ik niets. En toen kwam Laren en dat beviel meteen goed", vertelt Daan. "Wij mochten als kind al mee met mijn vader om de post te bezorgen in Laren", vertelt dochter Andrea. "Dan gingen we bekende mensen spotten. Nou, mijn vader kwam gewoon bij alle sterren op de koffie." Ze is apetrots op haar vader. "Hij doet het gewoon al zestig jaar, dat is echt uniek", zegt Andrea. "Hij houdt van z'n werk, geniet van z'n werk. Hij hoeft helemaal niet te werken, maar het is gewoon een kanjer."

"Ik ben nog nooit chagrijnig naar m'n werk gegaan en ik wil nog wel tien jaar zo door!" Postbode Daan Kikkert (80)

De vrouw van Daan overleed afgelopen jaar op 26 april. "Ook zij zou ook heel trots geweest zijn op hem, dat weet ik zeker" zegt Andrea. Nog een reden om dit jubileum niet zomaar voorbij te laten gaan. "We willen iets origineels voor hem doen, iets speciaals. Hoe meer kaarten, hoe beter. We hopen op een paar honderd." Aan stoppen denkt Daan overigens nog lang niet. "Ik ben nog nooit chagrijnig naar mijn werk gegaan. Ik vind het nog steeds leuk en ik hoop dat ik nog tien jaar zo door kan. Zoals ik me nu voel, denk ik: dat gaat me wel lukken!" Kaarten met felicitaties mogen naar:

Daan Kikkert

Postbus 11

1270 AA Huizen PS: Postbode Daan Kikkert weet nog niets van de kaarten-actie, dus hou het nog even stil!