Van Breestraat naar racebaan in Beverwijk: "Het is één grote reünie"

De Beverwijkse Breestraat werd vanochtend omgetoverd tot een paardenracebaan. Dat is niet een kwestie van het omkieperen van een bak met zand. Het is een secuur werkje dat volgens strenge regels moet gebeuren. "Het luistert heel nauw en anders krijgen we geen goedkeuring van de bond", weet Hans van der Linden, voorzitter van de Beverwijkse Harddraverijstichting Prins Bernhard.

Beverwijk loopt zoals vanouds uit voor de race, die dit jaar voor de 99e keer gehouden wordt. "Het is een combinatie van heel veel mensen en oude Beverwijkers", zegt een Beverwijks stel dat het boodschappenrondje vanochtend combineerde met een bezoekje aan de baan in aanleg. "Het is één grote reünie en dat is altijd heel gezellig."

Eén van de kanshebbers voor de winst is het paard Southwind Raptor van de markante 86-jarige Bert de Boer en pikeur Lindsey Pegram. Speciaal voor vandaag kreeg het paard verse hoefijzers.

Om half drie start de koers door de straat.