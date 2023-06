De onstuitbare passie achter het Beverwijkse Stadsfeest: voor Jordy en Kees zijn het lange dagen en korte nachten

Eerst even naar het feest zelf: het Beverwijks Stadsfeest is een jaarlijks evenement van vierdagen. Voorheen werd het feest in augustus gehouden en heette het nog de Feestweek. Vanwege de volle festivalagenda van augustus en het gebrek aan personeel is het evenement naar juni verhuisd. Ook heeft het feest de naam Stadsfeest gekregen, omdat het vandaag de dag geen week meer duurt.

Met het stadsfeest de komende dagen, belooft het een pittige week te worden voor Jordy en Kees: “Ik zie het als een belangrijke voetbalwedstrijd. Je traint ervoor, je bouwt er naartoe en op het moment dat het er is, moet je even gruwelijk knallen", zegt Jordy.

De voorbereidingen voor het evenement beginnen al in september. "Het is dan geen dagtaak, maar ik ben er zeker een halve dag per week mee bezig. Plannen maken, evaluaties van vorig jaar doornemen en contacten leggen. Half januari moet alles op papier staan en dan gaan we richting juni. Dat is altijd super spannend, omdat je er dan achterkomt dat er nog van alles geregeld moet worden," legt Jordy uit.

Jordy is als het ware de lijm achter alle losse organisaties. "Ik probeer de lokale horeca, ondernemers, sponsoren en non-profit organisaties zoals de harddraverij te enthousiasmeren. Daarnaast ben ik het centrale aanspreekpunt en regel ik de vergunningen met de gemeente en overige faciliteiten om alles in goede banen te leiden."

Jordy is al ruim veertig jaar betrokken bij het feest, dat ooit door zijn ouders is opgezet. "Ik ben er als kind ingerold, ben er steeds verder ingegaan en uiteindelijk heb ik het stokje overgenomen. Ik regel voornamelijk de samenwerkingen, dat is mijn belangrijkste taak."

“Ik zie het als een belangrijke voetbalwedstrijd. Je traint ervoor, je bouwt er naartoe en op het moment dat het er is, moet je even gruwelijk knallen"

De kracht van de 'buitenspelers'

Jordy is niet de enige kracht achter het Stadsfeest. Hij wijst met name naar de 'buitenspelers', verwijzend naar de buitenpodia. "Brafoer is een grote speler geworden en de harddraverij is uiteraard van groot belang. Het is leuk om een feestweek te organiseren met allemaal cafés, maar mensen zoeken toch echt naar buitenactiviteiten."

Een van de organisatoren van zo'n buitenpodium is Kees Hilbers, die verantwoordelijk is voor Brafoer. "Ik manage het gehele productieplaatje. We zijn maandag begonnen met de opbouw en daarvoor hebben we wel zes tot acht weken voorbereidingstijd nodig."

De lange voorbereiding is van belang. "Je moet nadenken over de locatie van de bar, hoeveel personeel je gaat inzetten, inkoop en verkoop, koelcontainers. Het zit hem in de kleine details. We hebben elke dag weer iets anders op de planning staan en daar moeten we uiteraard rekening mee houden."