Deze week begint het Beverwijkse Stadsfeest: dit moet je weten

Het is bijna zover. Woensdag gaat het Stadsfeest van start. Beter bekend als de feestweek. Veel Beverwijkers verheugen zich er al een jaar op: kermis, paardenkoers op de Bree en live muziek in de kroegen. Vijf vragen over deze traditie:

1 - Waarom vinden de festiviteiten niet meer in augustus plaats?

Het is voor veel mensen nog steeds wennen dat het in juni gebeurt, want de tweede week van augustus was sinds mensheugenis de periode van de feestweek. Omdat er dan al veel andere evenementen georganiseerd worden en veel mensen op vakantie zijn, is vorig jaar na de corona periode besloten om alles naar juni te verplaatsen. Toen is ook de officiële naam Stadsfeest geïntroduceerd. Dat is bezoekers, gemeente en horecaondernemers kennelijk goed bevallen, vandaar dat het ook dit keer in juni plaatsvindt.