Organisatie Ironman ondanks commotie tevreden over editie en hoopt op vervolg

De organisatie van Ironman Westfriesland is, ondanks de commotie die ontstaan is over de editie van afgelopen weekend, tevreden over het verloop van de triatlon. Dat zegt Eddy Bakker, van opdrachtgever stichting Westfriesland Events. "Het was een warme editie. Dat is een feit", stelt hij. "Maar ik denk dat we achteraf best tevreden kunnen zijn over hoe het verlopen is."

Zo waren er bij de start op het water tien reddingboten, acht mensen op een supboard, en daarnaast twee ambulances die een plek bij het parcours innamen. In totaal had de organisatie vijf ambulances beschikbaar tijdens Ironman, voor het geval deze opgeroepen moesten worden.

Bakker laat weten het niet eens te zijn met de kritiek op het evenement, waarin opgeroepen werd dat de triatlon ingekort moest worden, of zelfs geannuleerd had moeten worden. "We zijn als organisatie tijden bezig met het voorbereiden van zo'n evenement door de regio. Hierbij hebben we geanticipeerd op het weer, door voldoende waterpunten neer te zetten en andere maatregelen te nemen."

Het evenement kwam landelijk in het nieuws, door de ambulances die ingezet moesten worden om toeschouwers en deelnemers die onwel waren geworden naar het ziekenhuis te brengen. De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord meldt dat zestien personen met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd zijn. "De continuïteit van zorg in onze regio is gewaarborgd gebleven", zegt een woordvoerder. "In de voorbereiding is rekening gehouden met de inzet van extra ambulances en extra medisch personeel."

"Dat er mensen onwel zijn geworden vinden wij heel vervelend, maar het aantal is niet dusdanig groot dat de zorg in gevaar is gekomen"

"Op veel vlakken hebben we tijdens het evenement geschakeld met de verschillende diensten. Ook de deelnemers konden zich goed voorbereiden op de warme temperaturen", gaat Bakker verder. "Door rekening te houden met hun kleding, extra eten of water te nemen, en qua tijd die zij zichzelf als doel hebben gesteld bij te stellen."

Dat er mensen onwel zijn geworden vindt hij heel vervelend, zegt Bakker. "Maar op het aantal van 2.000 deelnemers - waarvan 1.500 meededen aan de halve triatlon Ironman 70.3 - is het aantal niet dusdanig groot dat je de zorg in gevaar brengt. Of dat we vinden dat zoiets niet meer georganiseerd kan worden in West-Friesland. In een normaal sportweekend in de zomer of winter kunnen dit soort aantallen ook voor komen."

Evaluatie en impactonderzoek

Volgens een gemeentewoordvoerder is er sprake van een standaard hitteprotocol. "En daar wordt naar gehandeld. Het hitteprotocol lijkt zondag goed gewerkt te hebben", stelt zij. "Dat neemt niet weg dat wij ook de vragen hebben die nu gesteld worden. We gaan dit evenement dan ook uitvoerig evalueren." Vier lokale fracties van de Hoornse gemeente hebben het college een brief gestuurd met achttien vragen over het afgelopen evenement.