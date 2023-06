Groot aantal vragen hitteprotocol Ironman

Het Ironman-evenement in West-Friesland afgelopen weekend heeft voor een hoop vragen in de Hoornse politiek gezorgd. Vier lokale fracties hebben maar liefst achttien vragen gesteld over de organisatie van de triatlon, waarbij het startpunt en de finish in Hoorn lagen. De gemeente, organisatie van Ironman en andere partijen gaan nog met elkaar om tafel voor een evaluatie.

Bij de triatlon door West-Friesland moesten de hulpdiensten veelvuldig ingezet worden. Zo raakten enkele deelnemers en toeschouwers langs de route oververhit. De Veiligheidsregio liet gisteren weten dat er zeven ambulances ingezet zijn om mensen op te halen. "In dit soort situaties heb je altijd liever meer dan achteraf nodig is," vertelde een woordvoerder.

Langs het parcours - waar 1,9 kilometer gezwommen, 21 kilometer gerend en 90 kilometer gefietst werd - waren watertanks neergezet. Ook stonden er verschillende tenten, waar eten en drinken werd uitgedeeld. Enkele omwonenden van de triatlon-route vonden dit echter niet voldoende, en besloten om zelf de weg nat te spuiten of deelnemers te helpen met koelen.

De gemeente Hoorn vertelt dat er een standaard hitteprotocol geldt, waarnaar gehandeld wordt. "Het hitteprotocol lijkt zondag goed te hebben gewerkt," licht een woordvoerder toe. "Dat neemt niet weg dat wij ook de vragen hebben die nu gesteld worden, en we gaan dit evenement dan ook uitvoerig evalueren. Dat doen we met alle betrokken partijen. Zodra we de evaluatie achter de rug hebben komen we met een reactie."

Politieke vragen

Dat er ondanks de maatregelen toch mensen onwel zijn geworden heeft een hoop stof doen opwaaien in de Hoornse politiek. Zo zijn er vier partijen die het college van burgemeester en wethouders vragen hebben gesteld over de organisatie van Ironman Westfriesland.

In een brief aan het college stellen de Hoornse fracties van de PvdA en VVD met Fractie Tonnaer en Liberaal Hoorn liefst achttien vragen. Zo willen zij onder andere weten waarom het programma van het evenement niet is aangepast op het weer van afgelopen weekend, wat de situatie is met betrekking tot de hulpdiensten die ingeschakeld moesten worden, en wat er waar is van de geruchten dat dit mogelijk het laatste jaar is dat de Ironman-triatlon gehouden is in West-Friesland.