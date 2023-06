Deelnemers blikken terug op IronMan: "Bloedheet, maar geweldig"

De tropische temperaturen voelde hij pas echt op de dijk, waar de looproute was uitgestippeld. "Daar is geen schaduw, en je moet ongeveer 2,5 kilometer heen en weer terug op dat stuk. Dat was bloed- en bloedheet."

Voor ervaren triatleet en Horinees Raymond Joesoef was het niet zijn eerste triatlon. Dat neemt niet weg dat de hitte, die makkelijk boven de 30 graden uitkwam, ook hem in de weg zat. Maar het mocht de pret niet drukken: hij kijkt terug op een geslaagd sportevenement. "Het was geweldig en uniek voor de omgeving: het is de enige editie van IronMan die in Nederland wordt georganiseerd", aldus Raymond.

De voorbereiding op deze snikhete dag zat 'm voor Raymond in iets meer trainen met mooi weer, twee bidons met bevroren inhoud die op de fiets werden bevestigd, maar vooral ook het bijschroeven van persoonlijke goals. "Vorig jaar was mijn eindtijd vijf uur en acht minuten, nu op vijf uur en twintig minuten. Dat schrijf ik toe aan de warmte. Bij de wissels deed ik rustiger aan en ik laste een extra stop in om rustig te drinken. Tijdens een normale race zou ik daar zo snel mogelijk langs zijn geracet."

Water op

De Belgische Sophie was samen met een team van meerdere triatleten onder de naam Coaching Zone Team naar West-Friesland afgereisd. "Het was echt heel warm", vertelt ze tegen NH wanneer ze weer onderweg is naar huis, bijkomend van de intensieve race.

"Op de fiets was de temperatuur oké, maar tijdens het lopen had ik last van de warmte." Op de organisatie van IronMan heeft ze weinig aan te merken. "Ik merkte alleen dat aan het einde van de route soms het water op was. Dat was een beetje spijtig. Toch heeft iedereen uit mijn team de finishlijn gehaald en zijn we hoog geëindigd op de ranglijst. Het was de moeite zeker waard: misschien ga ik volgend jaar weer."