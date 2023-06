50 mensen onwel tijdens triatlon in Hoorn, 8 naar het ziekenhuis

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio waren het niet alleen deelnemers die last kregen van de hitte. "Er waren zowel omstanders als deelnemers bij die zich niet meer prettig voelden en door de hitte werden bevangen."

Twee van de acht mensen die naar het ziekenhuis zijn gebracht, waren met de fiets gevallen. De klachten van de resterende zes waren 'warmtegerelateerd', aldus de woordvoerder. "Wat er precies is gebeurd weten we niet, maar het merendeel had toch echt met de hitte te maken."

Het grote aantal ambulances dat op het evenement afkwam werd deels uit voorzorg van stal gehaald, vertelt de woordvoerder tegen NH. "Dat is logisch, want we praten over grote aantallen mensen die op het evenement afkomen."

De organisatie van IronMan is niet bereikbaar voor commentaar.

Tekst gaat door onder de tweet.