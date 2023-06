Tweeduizend atleten onderweg naar West-Friesland voor 'bloedhete' triatlon Ironman

Deze ochtend en ook morgen nog worden de laatste voorbereidingen getroffen in het Julianapark in Hoorn, waar voor het eerst de start- en finish is.

West-Friesland is dit weekend in de ban van het grootste sportevenement van het jaar waar zo'n 2.000 deelnemers uit binnen- en buitenland aan meedoen. "De helft van de deelnemers komt uit Nederland, de andere helft uit het buitenland. Met meer dan 60 nationaliteiten. Engeland, Duitsland, Frankrijk. Ze zijn hier allemaal naartoe onderweg", vertelt projectmanager Rick van Duin van Ironman.

Niet alleen brengt de triatlon veel internationale aandacht teweeg, het zorgde vorig jaar ook voor een grote economische impuls. Toen bracht Ironman zo'n 1,3 miljoen euro in het laatje van de regio. Deelnemers moesten uitwijken naar Alkmaar voor een slaapplek en ook de horeca had het druk. Die zetten dit jaar extra personeel in.

Al vijf jaar is hij betrokken bij het sportevenement. Na een carrière als architect in Amerika, keerde hij terug naar Zwaag, voor de organisatie van Ironman. "Als triatleet vind ik het heel tof dit te mogen doen. Zeker omdat ik hier vandaan kom. Het unieke is de charme en karakter van West-Friesland, de Hoornse haven in zwemmen met alle prachtige panden."

Verbeterd parcours

Het parcours is dit jaar verbeterd: in de Hoornse haven is vooral het zwemparcours aangepast. Het fietsparcours is grotendeels hetzelfde gebleven en het hardloopparcours gaat de Westerdijk op. "Prachtig natuurlijk, langs het nieuwe stadsstrand. Dat is niet alleen verkoelend met de wind maar ook een gaaf gezicht."

Om 7.00 uur 's morgens starten de eerste zwemmers in de haven van Hoorn vanaf de haven van watersportvereniging WSV. Het publiek kan rondom de haven komen kijken. "De laatste fietser komt rond 13.00 uur binnen, daarna is alles weer open. Dat betekent niet dat alles constant is afgesloten, dat gaat in gedeeltes."

Op deze kaart is de precieze route te vinden en een overzicht van alle wegafsluitingen in de regio.