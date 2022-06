Organisatie Ironman kijkt tevreden terug op afgelopen weekend, intentie voor nieuwe editie

De Ironman Westfriesland beleefde afgelopen weekend zijn derde editie. Door de hele regio waren triatleten aan het lopen, fietsen en zwemmen in de hoop zo snel mogelijk de finish te bereiken. Nadat de editie van vorig jaar zonder publiek moest worden afgewerkt, stond het parcours dit jaar weer vol met toeschouwers. Dit tot tevredenheid van wedstrijddirecteur Rob Frambach. "Er was over de hele regio veel aandacht."

"Dat betekent goed nieuws voor ons en voor de regio. Als de intentieverklaring getekend is, moet er een contractfase komen, maar we zijn al aan het nadenken over een datum voor volgend jaar", gaat hij verder. "Dat zal in de komende maanden bekend gaan worden, denk ik."

In samenwerking met Stichting Westfriesland Events wordt vanavond een intentieverklaring getekend om het evenement ook volgend jaar, en wellicht voor meedere jaren, in West-Friesland te organiseren. "We hebben het afgelopen weekend veel bestuurders uit de regio gezien", legt Frambach uit. "Daar is uit voortgekomen dat er op bestuurlijk niveau veel draagvlak is voor het evenement."

In de speciale commandopost, waar alle lagen van de organisatie in samenkomen, worden alle bevindingen van het afgelopen weekend geëvalueerd. Mocht er sprake zijn van vervelende situaties of andere ontoelaatbare zaken, dan wordt daar aangifte van gedaan bij de politie.

Zowel in de binnenstad van Hoorn - waar de start en finish van het evenement was - als in Enkhuizen stond er veel publiek om de deelnemers aan te moedigen. Daarnaast stonden er veel toeschouwers in de rest van de zeven gemeenten, waar het fietsparcours van de triatlon doorheen was uitgestippeld.

Terugkijkend op het afgelopen weekend kan Frambach niets anders zeggen dan dat hij 'uiterst tevreden' is. "Ik denk dat we hebben mogen constateren dat er niet alleen in Hoorn, maar ook in de rest van de regio veel animo is voor het evenement", vertelt hij aan WEEFF/NH Nieuws.

"Het is mooi om te zien dat we jong en oud aan het sporten hebben gekregen"

"Bij de wedstrijd voor kinderen zien we dat de deelnemers voornamelijk uit een straal van vijftig kilometer rond Hoorn vandaan komen", aldus de wedstrijd directeur. "Voor de rest van het weekend gold dat er meer buitenlandse deelnemers waren. Ook op basis van boekingen konden we zien dat er veel volgeboekt was. We laten daarom in samenwerking met Stichting Westfriesland Events een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de economische impact van alle bezoekers."

Over het hele weekend verspreid deden meer dan 4.000 deelnemers mee aan de onderdelen van het Ironman-evenement. De drukste dag was afgelopen zondag, toen er ongeveer 1.850 mensen deelnamen aan de Ironman 70.3-wedstrijd.

"Toen we in 2019 in West-Friesland het Multisport Festival introduceerden, deden we dat met de opzet jong en oud aan het sporten te krijgen", vertelt Frambach. "Het is dan ook mooi om te zien dat dat tijdens deze editie lukt: de jongste deelnemer is 6 jaar jong en neemt deel aan de Ironkids. De oudste deelnemer is 75 en neemt deel aan de Ironman 70.3."

Winnaars Ironman

Bij de vrouwen was de winst deze zondag voor de Britse Chloe Sparrow, die een tijd van 4 uur, 32 minuten en 4 seconden neerzette. "Ik ben echt verrast dat ik de race gewonnen heb", liet Sparrow weten in een reactie. "Ik had het niet verwacht. De steun van alle toeschouwers op het parcours was geweldig. Dit maakte me erg blij, vooral tijdens de run."

De winst van de triatlon bij de mannen ging gisteren naar de Gelderse Tijmen van der Burgt. Hij zette een tijd neer van 4 uur, 10 minuten en 47 seconden. "Het fietsonderdeel was zwaar op de dijk terug met wind tegen", aldus Van der Burgt. "Het looponderdeel maakte veel goed, met een sfeervolle route door het oude centrum en flink wat aanmoedigingen met al die toeschouwers. Dat motiveert echt!"