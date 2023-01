Ironman vetpot voor West-Friese economie: "Dit kan uitgroeien tot iets heel groots"

De Ironman race bracht in 2022 bijna 1.3 miljoen euro in het laatje van West-Friesland. Dit is ruim drie ton meer dan het jaar daarvoor. De editie van dit jaar is al in de maak en de verwachtingen zijn dat deze nog meer zal opleveren voor de regionale economie. "Dit is goed voor iedereen. Ironman laat Hoorn bruisen."

De start van het Ironman-evenement in Hoorn (2019) trok veel bekijks. - NH Nieuws

In totaal is de wedstrijd goed voor een extra bestedingsimpuls van 1.270.000 euro voor de West-Friese economie, valt te lezen in een raadsbrief van de gemeente Hoorn. Iets meer dan de helft, 630 duizend euro, kwam van bezoekers uit het buitenland die tijdens de race in West-Friesland verbleven. Naast de accommodatie, gaven zij voornamelijk geld uit aan vervoer, winkelen, en in de horeca. Impact De impact van het evenement is ook Frank Wiese, (mede-)eigenaar van negen horecagelegenheden in Hoorn, niet ontgaan. Hij is vooral blij met de aandacht voor 'zijn' Hoorn, maar geeft toe dat de beginjaren van de Ironman in de West-Friese stad een kwestie van wennen was voor de ondernemers. "De Roode Steen was bijvoorbeeld afgezet en je leveranciers moesten daarom eerder komen, je moest eerder bevoorraden én je personeel moest door alle drukte heen."

Wat is Ironman? Het parcours tijdens de komende Ironman in West-Friesland houdt in dat (tri)atleten 1,9 kilometer moeten zwemmen en een afstand van 90 kilometer op de fiets moeten afleggen. Ten slotte wordt er 21,1 kilometer gerend, voordat de sporters de finish bereiken. Deze derde editie vindt grotendeels plaats in Hoorn, waar het loop- en zwemgedeelte gepland staat. De fietsroute gaat dwars door de zeven West-Friese gemeentes heen.

Voor deze derde West-Friese editie van Ironman, op zondag 25 juni, staat Wiese in ieder geval niet meer voor verrassingen. Hij zet meer personeel in en zijn horecagelegenheden gaan een paar uur eerder open om optimaal te kunnen profiteren van alle bezoekers aan het evenement. "Het is die dagen stukken drukker. Van toeschouwers tot grote partijen en sponsors die aan het evenement zijn gelinkt, zij komen van tevoren de stad verkennen of organiseren een borrel achteraf." Al die mensen hebben ook een slaapplek nodig. "Niet alleen cafés en restaurants hebben profijt van de drukte. Vorig jaar was er geen plek meer in de omgeving en moesten veel gasten een kamer boeken in Alkmaar", vertelt de ondernemer tegen NH Nieuws.

"Vorig jaar was er geen plek meer en moesten gasten een kamer boeken in Alkmaar" Horeca-ondernemer Frank Wiese

Alle 10 de kamers van hotel Ysbrantsz waren afgelopen editie bezet door deelnemers aan de sportieve uitputtingsslag. Eigenaresse Laura Luca kijkt er nog altijd met genoegen op terug. "Spanje, Italië, Amerika, Noorwegen: ze kwamen overal vandaan. Veel deelnemers hadden de partners en kinderen mee. Die bleven vaak ook een dag of vijf en hingen lekker de toerist uit. 'Wat is het mooi hier. We komen zeker nog eens terug', zeiden ze dan. Dit is goed voor héél Hoorn: voor de uitstraling van de stad, de winkels, de horeca en de hotels." Impuls Wiese is vooral heel blij met alle gasten en hoopt dat de regio inhaakt op het succes van de Ironman. "Het is net als met Koningsnacht. Dat was eerst ook niet in Hoorn, maar dat is nu elk jaar weer drukker en beter georganiseerd. Ironman kan tot iets heel groots uitgroeien en ik merk dat het elk jaar beter wordt georganiseerd. Dit zijn de mooie dingen die de regio een impuls geven." Ook Luca ziet kansen voor haar stad. "Veel toeristen maken kennis met Hoorn en maken er voor even een internationale stad van. De marketing is in Hoorn nooit zo goed geweest. Waarom kent iedereen wel Volendam, maar Hoorn niet? De Ironman zet je stad echt op de kaart en laat het bruisen. Het brengt een leuke sfeer. Vaak vind ik het maar een beetje saai hier."