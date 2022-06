West-Friesland staat drie dagen in het teken van de Ironman

Dit weekend vormt West-Friesland weer het decor van de Ironman. Zo'n drieduizend deelnemers van over de hele wereld zijn naar Hoorn afgereisd om deel te nemen aan de derde editie. Van Frankrijk tot Servië. "Alle hotels en B&B's zitten het hele weekend vol", vertelt wedstrijddirecteur Rob Frambach.

NH Sport/Dennis Nieuwenhuis

Wedstrijddirecteur Rob Frambach is 'erg tevreden' met de opkomst. "Alle hotels en B&B's zijn volgeboekt voor deze wedstrijd met internationale faam", zegt hij. "Het is alweer de derde editie." De West-Friese editie lokt athleten van over de hele wereld naar Hoorn. Van jong tot oud. "Op dit moment staan er zo'n 3.000 deelnemers ingeschreven, dat zijn er meer dan vorig jaar. Bij elke afstand. Daar zijn wij als organisatie natuurlijk erg blij mee." Hoewel evenementen in Nederland onder druk staan door een tekort aan vrijwilligers, EHBO'ers en verkeersregelaars, verliep in Hoorn alles zonder problemen. "Eigenlijk is alles vlekkeloos verlopen. De organsiatie draait lekker en zijn hard bezig met de laatste voorbereidingen. Het belooft een spektakel te worden. Nu het weer nog, dat is altijd even spannend." Vergeleken met vorig jaar – toen er nog coronamaatregelen golden – is er nu wel publiek welkom in het Julianapark en op het Baatland, waar de start en finish is. "Dat zorgt voor nog meer beleving. Ook voor de atheleten is dat fijn, trekt ze over de streep."

Twee uur vervroegd West-Friesland moest de afgelopen weken flink op de schop, omdat het fietsparcours dwars door de regio gaat. "Het parcours doorkruist het grondgebied van de zeven gemeenten, dat langs veel dorpen gaat. Dat betekent dat we op zondag 90 kilometer aan wegen hermetisch moeten afsluiten", legt Frambach uit. Door de hele regio staan gele borden, en inwoners en bezoekers moeten rekening houden met wegafsluitingen en omleidingen. "Het wordt een druk weekend. Er staan vijf wedstrijden op het programma. Iedereen heeft er zin in, staan in de startblokken." Toch zijn er een aantal wijzingen aangebracht. Zo is de start van de 'Ironman 70.3' op zondag 26 juni met twee uur vervroegd, van 09.00 naar 07.00 uur. Dat heeft volgens Frambach twee redenen. "Om sneller in de regio weg te zijn, en om ervoor te zorgen dat een groot deel al binnen is als het écht te warm wordt." De dag ervoor zijn de kortere afstanden. Ook hier is het parcours gewijzigd. "De deelnemers gaan nu ook door het Julianpark en over de dijk, zodat ze minder vaak het havenkwartier hoeven te trotseren."

Meer informatie over het programma is hier te vinden. Een overzicht van de wegafsluitingen per gemeente is hier te vinden.