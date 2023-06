Deze Heemstedenaren zien jonge vluchtelingen wel graag komen

Omwonenden van de dure villa in Heemstede, waar mogelijk 25 jonge vluchtelingen worden geplaatst, zijn geschrokken van de plannen. Maandagavond lieten ze zich luid en duidelijk horen in een commissievergadering van de gemeente. Al zijn lang niet alle bewoners tegen: "We zijn ook betrokken burgers die mee willen helpen aan een probleem dat landelijk speelt."

De gemeente Heemstede wil enkele tientallen vluchtelingen tussen vijftien en achttien jaar oud onderbrengen in een grote woning aan de Heemsteedse Dreef. Daarover is de laatste dagen veel commotie ontstaan. Gisteravond werd de kwestie in de commissie Samenleving besproken. Daar viel uiteindelijk geen beslissing. Rond middernacht werd de vergadering geschorst. Volgende week donderdag praten de politieke partijen opnieuw over de kwestie.

"We zijn niet alleen maar rijke kakkers die in miljoenenvilla's wonen. We zijn ook betrokken burgers die mee willen helpen"

Reinout Schotman is een van die voorstanders. Hij woont op de Heemsteedse Dreef, vlakbij het pand waar het allemaal om draait. Schotman stoort zich aan het beeld van Heemstede dat in de media wordt geschetst: "Ik denk dat de buurt veel diverser is dan in de media naar voren is gekomen. We zijn niet alleen maar rijke kakkers die in miljoenenvilla's wonen. We zijn ook betrokken burgers die mee willen helpen aan een probleem dat landelijk speelt. We willen ook onze verantwoordelijkheid nemen en dat hoorde je ook bij veel andere insprekers. Zelfs de mensen die bedenkingen hebben, zeggen dat ze in principe voor opvang zijn."

Schotman kent het pand goed. "De kinderen van de eigenaar en mijn kinderen zijn met elkaar opgegroeid. Misschien is het schrikken voor de buren dat er ineens 25 jongeren komen wonen in een huis waar gemiddeld 2,3 mensen wonen. Maar vroeger woonden er ook elf mensen in het huis waar mijn gezin woont. Mijn vrouw zat vroeger op een internaat voor kinderen van expats. Die woonden in vergelijkbare omstandigheden. Het kan dus wel."

Ingekakt

De gemeente wil de aankoop voor het zomerreces hebben afgerond. Dat veel Heemstedenaren geschrokken zijn van die snelheid, snapt Reinout Schotman wel. "De gemeente zet er nogal wat vaart achter, maar is het echt een verrassing dat wij een keer aan de beurt zijn? Dat het er in een week doorheen gejaagd wordt, is niet heel gelukkig. Maar wij hadden als buurt ook zelf een oplossing kunnen aandragen bij de gemeente. Die verantwoordelijk wil ik niet bij de raadsleden leggen, die ligt ook bij ons als inwoners."

Wat Schotman betreft, zijn de 25 jonge vluchtelingen dan ook meer dan welkom. "Misschien is Heemstede wel een beetje ingekakt. Laten we dit gebruiken om wat mondainer te worden. Een beetje verjonging, nieuw leven in de buurt. En dat dat soms problemen oplevert, geloof ik best. Net zoals iedereen wel eens problemen met zijn eigen kinderen heeft. Dan zoek je naar een oplossing."

