Veel onrust onder bewoners Heemstede om komst asielvilla

"Ik ben niet tegen de opvang van vluchtelingen in Heemstede. Maar wel tegen opvang in dit pand." En even later: "De gemeente probeert dit plan er veel te snel doorheen te jassen." Het waren veelgehoorde opmerkingen tijdens een commissievergadering vanavond in Heemstede. Op de agenda staat de aanschaf van een villa aan de Heemsteedse Dreef, waar de gemeente vanaf volgend jaar tientallen jonge asielzoekers wil opvangen.

Een besluit werd er vanavond nog niet genomen, maar de publieke belangstelling was er niet minder om. In het Raadhuis in Heemstede werd in de raadscommissie Samenleving gesproken over het opvangen van de groep asielzoekers in een villa aan de Heemsteedse Dreef.

Meer dan 25 inwoners hadden spreektijd aangevraagd. Ze kregen allemaal vijf minuten. De insprekers vinden allemaal dat het pand - waarvoor de gemeente twee miljoen euro neertelde - niet geschikt is voor de opvang van de 25 alleenstaande minderjarige vluchtelingen.

Zorgen om overlast

Dieuwke Barneveld woont direct naast de Heemsteedse Dreef 156. Ze maakt zich zorgen om haar jonge dochters. "De tuin van nummer 156 grenst direct aan de slaapkamer van mijn dochters. De gemeente beweert bij hoog en laag dat de overlast mee zal vallen, maar daar vertrouw ik niet op. Ik ben niet tegen de opvang van vluchtelingen, maar geef ons tijd om hier mee om te gaan."

Bijna ieder betoog kon rekenen op luid applaus vanaf de publieke tribune. Maar dat was niet de bedoeling, zei de voorzitter van de commissievergadering. Dat bleek aan dovemansoren gericht: het applaus werd er bepaald niet minder door. Toen één inwoner liet weten dat ook deze jonge vluchtelingen een kans moeten krijgen en het wel heel makkelijk is om te vinden dat een opvang prima is, "maar niet in onze achtertuin", klonk er toch wat gemor vanuit het publiek.