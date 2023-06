Asielvilla van twee miljoen houdt de Heemsteedse gemoederen bezig

Het kan zomaar een heet avondje worden in het Raadhuis in Heemstede vanavond. De raadscommissie Samenleving buigt zich over de geplande opvang van alleenstaande minderjarige vluchtelingen in een villa aan de Heemsteedse Dreef. Een plan dat voor veel onrust zorgt bij de omwonenden.

Het plan van de gemeente Heemstede om maximaal 25 jonge asielzoekers op te vangen in een villa aan de Heemsteedse Dreef viel de omwonenden ruim een week geleden rauw op het dak. Ze kregen op vrijdag 16 juni een brief van de gemeente in de bus. Afgelopen donderdag was er een eerste informatiebijeenkomst, maar die riep volgens de omwonenden alleen maar meer vragen op.

Twee miljoen

Het vrijstaande pand aan de Heemsteeds Dreef 156 is door de gemeente aangekocht voor een kleine twee miljoen euro. Wel onder de voorwaarde dat de gemeenteraad akkoord gaat met de aankoop. Heemstede moet volgens de afspraken met buurgemeenten in totaal 108 vluchtelingen opvangen.

Aan de Dreef zou plek zijn voor 25 alleenstaande minderjarige asielzoekers. De gemeente wil de woning laten renoveren en begin volgend jaar overdragen aan het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers.

Geen faciliteiten

Omwonenden zijn niet te spreken over de werkwijze van de gemeente, vertelde buurman Sander Faassen eerder al aan NH. Hij is geen tegenstander van het opvangen van vluchtelingen in Heemstede, maar heeft vooral moeite met de manier waarop de gemeente met de omwonenden omgaat.

Volgens Faassen is de woning aan de Heemsteedse Dreef geen geschikte plek om zoveel jongeren met een vaak traumatische achtergrond op te vangen. De villa is volgens hem niet groot genoeg voor zo'n groep. Bovendien zijn er te weinig faciliteiten in de omgeving, waar de jonge vluchtelingen bijvoorbeeld kunnen sporten.

Begeleiding

De gemeente Heemstede zegt dat de locatie door het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) is goedgekeurd. Bovendien worden de jongeren die er worden opgevangen door een voogd begeleid en wordt er in de beginperiode voor extra begeleiding gezorgd.

Buurman Faassen doet vanavond zijn verhaal in de commissie Samenleving en hij is niet de enige omwonende die om spreektijd heeft gevraagd. De commissievergadering in het Raadhuis in Heemstede begint vanavond om 20.30 uur.