Ook Kaylee in de stress om gecancelde bruiloft door asielopvang

Nog een koppel moet in allerijl op zoek naar een nieuwe trouwlocatie. En wel binnen twee maanden. Kaylee las vanmorgen het verhaal van Erwin en Sanne . Ook haar bruiloft is gecanceld nu het hotel asielzoekers opvangt en dat zorgt voor stress. ''Ik sta ermee op en ga ermee naar bed, wat gaat dit ons kosten?"

Kaylee: "Ik snap echt dat deze mensen moeten worden opgevangen. Maar het Fletcher is het enige hotel in Heiloo, ze hadden allemaal evenementen waaronder onze bruiloft. Hadden ze niet een andere plek kunnen vinden?"

Na het telefoontje ontstond er gelijk stress, vertelt Kaylee: "We hebben meteen onze ceremoniemeester gebeld en zij is diezelfde avond nog langsgekomen. We hebben alle mogelijke locaties gebeld in de buurt, want de bruiloft is al over twee maanden."

Bij het opnemen van het telefoontje valthun huwelijksfeest in duigen. "Ze vertelden dat ons het werd geannuleerd. Ik merkte dat de medewerkers van het hotel ook perplex waren en net hadden gehoord dat hun locatie was aangewezen als opvangplek. We waren niet boos, maar wel heel erg teleurgesteld."

Het stel had januari al vastgelegd dat ze daar zouden trouwen. "Nu moeten we weer bij het begin beginnen. Ik sta er mee op en ga er mee naar bed. Hoe moet het verder, waar gaan we trouwen en hoeveel gaat het kosten? Het gaat hoe dan ook duurder worden dan dat het was. Dus dat wordt ook nog spannend."

Kaylee zegt het Fletcher Hotel in Heiloo niets kwalijk te nemen: "Zij kunnen er ook niets aan doen, en doen echt hun best. Maar het is gewoon niet wat ik had gehoopt. Ik wilde het daar vieren. En niet half in een afgelegen ruimte."

Inmiddels zijn er twee mogelijke opties voor een trouwlocatie voor Daan en Kaylee: "Zij zijn meedenkend en beschikbaar op 25 augustus. Nu heb ik weer een beetje hoop dat het goed komt. Maar het blijft zuur, dat wel."

Sinds het bekend is dat er vluchtelingen worden opgevangen in het hotel, is er commotie ontstaan bij inwoners en de politiek in Heiloo. Zo liet burgemeester Mascha van Bruggencate eerder weten dat zij via een appje vernam van het COA over de afspraak met het Fletcher Hotel in Heiloo.

De VVD diende vragen in over hoe dit besluit gemaakt kon worden, de nationaliteit van de asielzoekers en of het invloed heeft op de veiligheid.

Voor buurtbewoners is er morgenavond (woensdag) van 19.00 uur tot 21.00 uur in het gemeentehuis van Heiloo een bijeenkomst over het inzetten van het Fletcher Hotel voor asielzoekers.