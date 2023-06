Code oranje in Limburg, maar in Noord-Holland niet meer dan een paar druppels

Terwijl in Limburg code oranje is afgekondigd, blijft het in onze provincie zo goed als droog. Wel hangt er een wolkendek boven Noord-Holland en valt er hier en daar een spatje regen. Vanaf morgen breekt de zon weer door: maak je op voor warme dagen en zwoele avonden.

Dat de natuur snakt naar een spatje regen is inmiddels wel duidelijk. Het is gortdroog, en de regenbuien van eerder deze week zijn slechts een druppel op een gloeiende plaat, meldde NH gisteren.

Boswachters vertelden dat de biodiversiteit door de droogte afneemt, en dat het risico op bosbranden groter is.

Nog even wachten

Zulke heftige regenval als in Limburg en het oosten van het land gaan wij voorlopig niet krijgen. Volgens weerman Visser is er rondom het Gooi en Amsterdam kans op een paar kleine buien vanmiddag, en kan het zijn dat er in de nacht van zondag op maandag hier en daar wat valt. Maar een flinke regenbui? Dat zit er volgens hem niet in.

Volgens de weerkaarten moeten we nog zeker wachten tot begin juli voordat het mogelijk weer eens goed gaat plenzen. De komende dagen blijft het zonnig, droog en warm, zoals we inmiddels gewend zijn van de afgelopen weken.

Slecht voor iedereen?

Het zonnige, droge weer is voor de natuur en sommige boeren niet zulk goed nieuws. Toch zijn er ook boeren die gedijen bij deze temperaturen en droogte. Bijvoorbeeld wijnboeren. Druiven doen het uitstekend op dit droge klimaat en als het zo droog blijft zit er een uitstekend wijnjaar aan te komen.

Voor aardappelteler Simon Wilms uit Anna Paulowna is deze droogte geen goed nieuws. Hij had gehoopt op langdurige regenval eerder deze week. Maar de ene hoosbui die eergisteren overtrok, heeft geen zoden aan de dijk gezet. Aardappeltelers mogen hun gewassen niet bewateren, en zijn dus afhankelijk van consistente regenval. Volgens Wilms valt de teelt waarschijnlijk klein uit dit jaar, en dat betekent minder opbrengst per hectare.