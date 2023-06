Bierbrouwerij Helderse Jongens heeft door hoge kosten moeite om overeind te blijven

"In oktober heb ik in theater de Kampanje laten vallen dat de brouwerij een paar maanden stil zou gaan liggen", zegt Dave Kleine. "Daar is denk ik het verhaal vandaan gekomen dat we helemaal zouden zijn gestopt. Maar dat is niet zo. Inmiddels draaien we weer volop."

Er komen nieuwe biertjes aan en het assortiment wordt uitgebreid met ijsthee en whiskey, vertelt Kleine. "Met huurbrouwers zijn we wel tijdelijk gestopt." Het was niet meer rendabel, legt hij uit. Huurbrouwen houdt in dat de brouwerij wordt 'uitgeleend' aan mensen die wel bier willen brouwen maar geen eigen brouwerij hebben. Dat was in het begin interessant voor de Helderse Jongens, maar ze hielden er steeds minder aan over. "De huurbrouwer wil er wat aan verdienen, maar de afnemer ook. Daardoor verdien je er als brouwerij niet veel meer aan."

Even gestopt

Door de oplopende energiekosten, manuren en hoge kosten van ingrediënten besloot Kleine te stoppen met de huurbrouwers. En de brouwerij draaide deze winter een tijdje niet. "We hadden voldoende voorraad en de energieprijzen waren te hoog. Daarom zijn we een paar maanden gestopt met brouwen."

"Maar inmiddels zijn we weer up en running", vervolgt hij. "We blijven brouwen voor de lokale afnemers en komen binnenkort met nieuwe biertjes. En over een paar maanden komt het donkere bier eraan die we gaan brouwen." De huurbrouwers komen voorlopig niet terug. "De energiekosten zijn nog steeds sky high. Daarom brouwen we bewust en alleen voor onszelf."