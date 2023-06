Forteiland Pampus gaat eigen drinkwater maken

Vanaf nu kun je op Pampus water drinken uit het IJmeer. Hiermee is een nieuwe mijlpaal bereikt in de droom van het eiland om volledig zelfvoorzienend te worden. Want ja, Pampus wordt omgeven door water maar al jaren halen ze miljoenen liters van het vasteland.

Om de opening van de container heen organiseerde Pampus een heel evenement. In de grachten van het fort waren er verschillende presentaties. Zo vertelde directeur van Pampus, Tom van Nouhuys, over de toekomstplannen van het eiland. Pampus wil weer volledig zelfvoorzienend worden, net zoals vroeger. "Het is hier een wereldje in het klein. Als het hier kan, kan het overal", zo vertelt hij.

De moeilijkheid van waterfiltratie is dat het heel veel energie kost. Maar deze installatie is anders. Deze werkt onder een hele lage druk. "We redden om het volledig op zonnepanelen te draaien. En dat is absoluut het vernieuwende aan het hele systeem", aldus Verweij. "Zo'n installatie voor Pampus is uniek en wij zijn er enorm bij gebaat."

Allereerst wordt er water uit het IJmeer naar boven gepompt en dat gaat de container in. Daar wordt het gefilterd tot drinkbaar water. In de video legt eilandbeheerder Martin Verweij uit hoe dat precies in zijn werk gaat. "Normaal als je uit het IJmeer drinkt, kan daar de zogenoemde poepbacterie inzitten. Daar word je goed ziek van. Dat filteren we er hier onder andere uit."

Astronaut André Kuipers was uitgenodigd om de installatie te openen, maar hield eerst een presentatie over de aarde en de ruimte. Hij legde daarin parallellen met het forteiland. Want in de ruimte zijn ze natuurlijk ook zelfvoorzienend. In het kader van de jeugd heeft de toekomst, las de 7-jarige Madelief een gedicht voor over water. Toen was het tijd om de blauwe container feestelijk te openen.

Vroeger

Met hun eigen drinkwater gaat het forteiland terug naar vroeger toen er nog soldaten waren. Want 125 jaar geleden was het eiland ook al zelfvoorzienend. Pampus maakt onderdeel uit van de Stelling van Amsterdam en werd aangelegd om aanvallen vanaf de Zuiderzee af te slaan. Ruim 200 soldaten konden hier langere tijd verblijven, zonder dagelijks afhankelijk te zijn van het vasteland. Maar het water rondom het eiland was onbruikbaar, aangezien de Zuiderzee nog bestond.

Dus vingen de soldaten het regenwater op. "Dat werd opgeslagen in een bassin van 5.000 liter. Met een kleine stoommachine werd dat weer verder gepompt naar een groot reservoir diep in het fort", vertelt gids Peter Dankers. Via leidingen kwam het zo bij elke afdeling terecht die water nodig had.

De gids laat de waslokalen zien waar de oude waterleiding nog te zien is. "Eerst pompten ze het water op in een bakje en daarmee wasten ze zich en daarna gooiden ze het water weg", vertelt hij. "Ze gebruikten daar ongeveer drie liter voor. Ter vergelijking, wij gebruiken nog ongeveer 120 liter water per dag. Soldaten konden maar heel weinig gebruiken omdat het belangrijkste was dat er water voor de stoommachines was. Want op het moment dat er oorlog gevoerd moest worden, zorgden die ervoor dat de kanonnen het deden.

Nu is er geen sprake meer van stoommachines en de soldaten zijn ook van het eiland verdwenen. De toeristen blijven over. Die kunnen nu genieten van echt 'Pampuswater'.