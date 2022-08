Voor pampus op Pampus: "Het is hier goed uit te houden"

Pampus was een ondiepe vaargeul in de Zuiderzee, voor de kust van Muiden en Amsterdam. "In de 17e en 18e eeuw konden VOC-schepen er niet meer door. Eerst werd de vracht overgeladen op kleinere schepen. Later bedacht een Amsterdammer een uitvinding: scheepskamelen. Daarmee tilden ze het schip omhoog, waardoor het op eigen zeil naar Amsterdam kon. Eén voor één werden de schepen gelift. Alle schepen daarachter lagen te wachten totdat zij aan de beurt waren. Zij lagen dus voor pampus", laat Kan weten.

Nooit gebruikt

Toch is Forteiland Pampus uiteindelijk nooit gebruikt. "Nederland is in die tijd nooit aangevallen en in 1932 ging het buiten gebruik. Het was bedoeld om de vijand uit het Noorden tegen te houden, maar dat was niet meer nodig toen de Afsluitdijk kwam."

Toch heeft het eiland voor dagjesmensen nog wel degelijk een functie. "Het is hier lekker koel onder de grond. Als je je niet opwindt en naar een filmpje kijkt is het goed uit te houden", vertelt een bezoeker.