Noord-Holland Pampus: een uniek stukje natuur, maar genoeg gevaren op de loer

Natuurlijk Noord-Holland is terug! Verslaggever Stephan Roest neemt je mee de polders in, het wad op, struinen door de duinen of met een boot de plassen over. Iedere week een nieuwe aflevering.

Boswachters laten de mooiste plekjes zien die zij kennen. Door weer en wind als het moet, want natuur zit niet aan een touwtje. Wat groeit er? Wat vliegt daar? Hoe is het zo gekomen en wat doen we eraan om de natuur zo mooi te houden? Genieten van het mooiste dat Noord-Holland te bieden heeft in Natuurlijk Noord-Holland. De nieuwe serie Natuurlijk Noord-Holland begint op Pampus. De prachtige en toch ook kwetsbare natuur van het IJsselmeergebied; het grootste zoetwaterbekken van Europa! Er is veel om van te genieten zoals wijdsheid en de vele vogels, maar er loeren ook gevaren. Vervuiling van natuur en water met plastic bijvoorbeeld. Tijdens het Rondje Pampus zwemmen tientallen sporters rondjes om het eiland om aandacht te vragen voor dat probleem. De Coalitie Het Blauwe Hart Natuurlijk organiseert dat evenement. Waterleidingbedrijf PWN haalt ons drinkwater uit het IJsselmeer. Ook daar zien ze de vervuiling van het water met micriscopisch kleine plasticdeeltjes als een groot gevaar. Tekst gaat door onder de foto

Een hazelworm, gevonden tijdens televisie-opnamen in het Gooi - NH Nieuws

Maar gelukkig kunnen we in 'Natuurlijk Noord-Holland' ook genieten van de vogels die op al dat water en de omliggende polders afkomen. Camilla Dreef van Vogelbescherming Nederland neemt Stephan mee op een speciale vogelfietsroute tussen Edam en Hoorn. Natuurparels En we staan stil bij 30 jaar Natuurnetwerk Nederland. In 1990 door Provincie Noord-Holland begonnen als de Ecologische Hoofdstructuur verbindt het netwerk inmiddels de mooiste natuurparels van Noord-Holand met elkaar. Het Ilperveld is een voorbeeld van de prachtige veenweide natuur waar onze provincie om bekend staat. Zo rijk als de Noord-Hollnadse natuur zelf: Natuurlijk Noord-Holland.