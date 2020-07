Boswachters staan te trappelen: "Eindelijk weer excursies met publiek!"

ZAANSTAD - Voor het eerst sinds de lockdown zijn er dit weekeinde weer excursies in de natuur. Boswachters laten bezoekers de mooiste plekjes zien die zij kennen in 'hun' stukje natuur. Inga Tessel is voor Staatsbosbeheer publieksboswachter in Zaanstreek-Waterland. "Eindelijk weer volk over de vloer. We snakken ernaar!" Met een maaier en een bezem gaat ze het Guisveld in om de laatste hand te leggen aan het excursiepad. Zondag ziet alles er piekfijn uit. "Laat de mensen maar komen."

Sinds maart hebben boswachters de natuur voor zichzelf gehad; in de afgesloten gebieden tenminste. In de open gebieden was het drukker dan ooit, omdat veel mensen op eigen gelegenheid de natuur in trokken.

Inga heeft veel werk gehad om dat allemaal in goede banen te leiden. "Niet iedereen was op de hoogte van de gedragsregels. Fietsen op wandelpaden, loslopende honden, muziekinstallaties op volle kracht, racende bootjes, we hebben het allemaal voorbij zien komen. Maar nu mogen we eindelijk weer zelf mensen meenemen de natuur in."

Witgatje

In het Guisveld, tussen Zaandijk en Wormer, ligt de polder er fris bij. "We hebben weer voldoende regen gehad en je ziet meteen hoe de natuur opknapt. Het riet komt mooi op en koninginnekruid gaat gauw bloeien, net als wilgenroosje en vogelwikke, zoveel kleuren!"

We varen op een schuit door de polder op weg naar het excursiepad. Ineens valt Inga stil en wijst ze naar een vogel die snel van ons weg vliegt. "Kijk, een witgatje!" De vogel, een steltlopertje, doet zijn naam eer aan. "Die zie je hier nu bij de waterplasjes die op het land zijn komen te staan, na de regen van afgelopen dagen." Dat is meteen een aanwijzing dat deelnemers aan de excursie hun laarzen aan moeten doen. "Het is een moeraswandeling die we wandelen over water noemen. Dan weet je het wel."

Coronaproof

Zondag gaan mensen in groepen van tien de polder in. "Zo houden we ons aan de corona-richtlijnen." Het grootste deel van de excursie wandelen mensen over een graspad door het rietmoeras. Met een schuit worden ze op een bepaald punt overgezet. Maar zelfs in de boot kan iedereen netjes op afstand van elkaar zitten. "We varen met een boot van ongeveer tien meter lang en drie meter breed. Familieleden mogen naast elkaar zitten, dat is wel zo gezellig."

Met een bezem onder haar arm verdwijnt Inga het riet in. "Even de brug vegen voor zondag." Het is niet helemaal duidelijk wat Inga bedoelt en de verassing is groot als ze ineens vanuit een rietkraag schijnbaar over het water wandeld. De 'brug' die ze bedoelt, gaat van de ene oever naar de andere, een centimeter of drie onder het wateroppervlak. Dat wekt de indruk alsof de messias zojuist is weergekeerd in de gedaante van een vrouwelijke boswachter in een Zaanse polder." Dit is meestal wel de plek waar we even stilstaan tijdens de excursie, want iedereen wil wel even op de foto alsof 'ie over het water loopt."

Mee doen? Check de excursies van Staatsbosbeheer op www.staatsbosbeheer.nl Ook Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten en het Goois Natuur Reservaat hervatten hun excursies.

