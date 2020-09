Vogelbescherming opent vogelfietsroute langs Markermeer

Met de verrekijker in de hand fietst Camilla Dreef langs de dijk van het Markermeer. De ambassadrice van Vogelbescherming Nederland knijpt in de remmen voor een tapuit. "Daar bij dat schuurtje zit ie!" Als de verslaggever in zijn remmen knijpt, verschiet de hele polder van kleur vanwege de herrie. De vogel is gevlogen. "Waar is die tapuit nou?" We fietsen de Vogelroute, die de Vogelbescherming heeft uitgezet van Edam tot Hoorn.

Vogelfietspad door de Zaanstreek - NH Nieuws

Het is goed vogels kijken vanaf de fiets. "Het voordeel is dat je sowieso veel meer ziet dan wanneer je in de auto zit. De vogels in die sloot bijvoorbeeld." Er scharrelt een waterhoen van de slootkant richting het water. Hij schrikt niet op als de fiets van de verslaggever opnieuw luid piepend tot stilstand komt. "Dat zwarte bolletje daar is zijn kuiken. Moet je zien hoe belachelijk groot die poten zijn." 100 meter verder staan we alweer stil als Camilla naar een groep ganzen kijkt die een plekje in het weiland zoekt om te landen. "Vogels kijken in de polder is niet compleet zonder ganzen. Dit zijn grauwe ganzen zo te zien. Ik denk dat ze hier in de buurt gebroed hebben." Belangrijk gebied Op een speciale fietskaart die Vogelbescherming heeft gemaakt en die overal langs de route te vinden is, staan de vogels afgebeeld die je op de route tegen kunt komen. "Het IJsselmeer en het Markermeer zijn belangrijke gebieden, met name voor overwinterende vogels. Ze verzamelen zich hier in grote groepen om te eten en te rusten."

Vogelbescherming opent Voogelfietsroute langs Markermeer - Stephan Roest

Als we op de Markermeerdijk staan, zijn groepjes meerkoeten te zien. "Het is nu nog te vroeg in het seizoen om al veel smienten tegen te komen, of kuifeenden. Wel zwemmen hier en daar al honderden zwanen rond die veiligheid vinden bij elkaar." Voedselketen Als we op de dijk lopen valt op hoeveel plastic is aangespoeld en vastgeklemd ligt tussen de basaltblokken van de dijk. "Zo zonde. En bovendien heel erg veraderlijk voor vissen en vogels. Ze eten stukjes plastic op waardoor hun maag zich niet meer kan vullen met voedsel. Dat betekent de hongerdood voor veel dieren. Als het plastic door UV-straling en de golven en wind verder afbreekt, wordt het zo klein dat we het niet meer met het blote oog kunnen zien, dat zijn micro-plastics. Ook dan wordt het in de voedselketen opgenomen. Het effect daarvan op de lange termijn is nog onbekend." De golfslag van het meer tegen de dijk werkt rustgevend. Een melancholieke klank gaat door de lucht. "Was dat een wulp?" Met de verrekijker speurt Camilla meteen de hemel af.