Forteiland Pampus wordt volledig duurzaam en zelfvoorzienend

GOOISE MEREN - Het kleine eiland voor de kust van Muiden gaat op de schop. Waar nu nog diesel wordt aangevoerd om de generatoren te laten ronken, draait Pampus over een paar jaar volledig op zonne- en windenergie. "Deze vernieuwingsslag is hard nodig."

En dat principe wil de stichting opnieuw invoeren. "De boot brengt nu elke dag drie tot vijfduizend liter water naar het eiland, daar willen we vanaf," zegt Van Nouhuys. Hij wijst naar de waterzuiveringsinstallatie die sinds kort op het eiland staat. "We kunnen nu ons eigen drinkwater maken uit het IJsselmeer. We wachten nog op het officiële keurmerk, maar de tests zijn positief."

Want 125 jaar geleden was het eiland ook al zelfvoorzienend. Pampus maakt onderdeel uit van de Stelling van Amsterdam en werd aangelegd om aanvallen vanaf de Zuiderzee af te slaan. "Ruim 200 soldaten konden hier langere tijd verblijven, zonder dagelijks afhankelijk te zijn van het vasteland."

"We staan aan de vooravond van een grote transformatie," vertelt Tom van Nouhuys, directeur van Stichting Forteiland Pampus. "En daarbij kijken we naar de geschiedenis om het eiland weer toekomstbestendig te maken."

Verder staan er nog een nieuw entreegebouw, zonnepanelen, een windmolen en een biovergister op het verlanglijstje. Die laatste wordt eze week al in gebruik genomen.

"Hier kan dagelijks 50 kilo gft-afval omgezet worden in nieuwe energie," vertelt Rianne van Doorn van Circ, de ontwerper van de vergister. "Van de negen kuub gas die dat oplevert kan de keuken van het restaurant weer een dag koken. En wat er overblijft is een soort vloeistof die weer goed is voor de planten in de moestuin."

Voor de duurzaamheidsslag is zo'n 5,5 miljoen euro nodig. De financiering is nog niet rond, maar zal voor een deel terugverdiend worden door een groter aantal bezoekers op het eiland te ontvangen. "We ontvangen nu jaarlijks zo'n 60.000 bezoekers. Dat aantal kunnen we uitbreiden naar 100.000 met het nieuwe paviljoen," vertelt Van Nouhuys.

Werelderfgoed

Architect Paul de Ruiter is de ontwerper daarvan. "Een flinke uitdaging, ook omdat Pampus op de UNESCO Werelderfgoedlijst staat," vertelt hij. "Je kunt daardoor niet rigoureus te werk gaan, maar moet respect hebben voor de historie. Dat maakt het een erg bijzondere klus."