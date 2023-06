Vier jaar geëist tegen twee verdachten gewapende overval casino Bergen

Tegen twee verdachten van de gewapende overval op het casino in Bergen heeft het Openbaar Ministerie (OM) vandaag in de Alkmaarse rechtbank 4 jaar cel geëist. Verschillende aanwezigen zijn die avond met de dood bedreigd, ook werd er ruim 35.000 euro gestolen.

Ook twee casinobezoekers worden met de dood bedreigd. 'Gezicht naar de grond, niet kijken of ik schiet je', wordt er volgens hen geroepen. Een van hen probeert te vluchten, maar krijgt dan een mes op haar rug gericht. 'Terug naar binnen, anders krijg je een kogel', zou er toen zijn gezegd. Het slachtoffer geeft daarbij aan dat het mes bijna in haar rug was beland.

Er worden waarschuwingsschoten gelost: "Ik zie de agent over het zebrapad rennen en zijn wapen trekken", verklaarde een bewoner na de overval. "Er rende een man het casino uit en daarna werd er geschoten. Toen ben ik ook maar op de grond gaan liggen."

Na een achtervolging lukt het de twee 19-jarigen in te rekenen. De een met het pistool nog in zijn hand, de ander met een jaszak vol geld, het volledige gestolen bedrag. Het mes wordt in de buurt van het casino gevonden. De twee andere verdachten zijn later gearresteerd.

'Professioneel en georganiseerd'

Volgens het OM gaat het om een "professionele en georganiseerde" gewapende overval. "Er is een plan gemaakt, een vluchtauto geregeld met een setje andere kentekenplaten en er zijn wapens meegenomen."

De overval heeft er bij alle slachtoffers goed ingehakt. "De impact is zeer groot. De verdachten hebben puur gehandeld voor hun eigen financiële gewin en wilden ten koste van anderen snel aan geld komen."

Als het aan het OM ligt, krijgen de twee een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vier jaar opgelegd. De twee andere verdachten, volgens het OM de opdrachtgever en de chauffeur, zitten nog vast. Voor die twee zittingen is nog geen datum geprikt. De rechtbank doet waarschijnlijk over twee weken uitspraak.