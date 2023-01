Schoten gelost en arrestaties bij overval casino in Bergen

Rond kwart over zes vanavond werd het casino overvallen, volgens omstanders zou het gaan om het Flash Casino in Bergen.

Met de inzet van een helikopter en meerdere agenten op straat heeft de politie twee verdachten aangehouden. Hierbij zijn meerdere waarschuwingsschoten gelost. Of er nog meer verdachten op vrije voeten zijn, is nog niet duidelijk.

"Het onderzoek is nog in volle gang", aldus een woordvoerder van de politie. Over de identiteit van de opgepakt verdachten doet zij geen uitspraken. Er vielen volgens de politie geen gewonden. Ook is nog niet duidelijk of de overvallers iets hebben buitgemaakt.

