Omwonenden geschokt na politieschoten bij overval casino in Bergen: "Dachten dat het vuurwerk was"

De schok is groot bij de omwonenden van het Flash Casino in Bergen, waar gisteravond een overval plaatsvond. Tijdens de overval waren meerdere waarschuwingsschoten te horen. Even later werd duidelijk dat er twee 19-jarige verdachten zijn opgepakt. "Ik zag een man het casino uitrennen en toen werd er geschoten", zegt Maximiliaan Hirschmann (29), die de overval vanuit zijn raam filmde.

De overval in het casino aan de Prinsesselaan gebeurde gisteravond rond 18.15 uur. Maximiliaan was op dat moment aan het koken. De politieauto die in de straat stopt, trekt zijn aandacht. "Een agent stapte uit, dus ik bleef naar hem kijken om te zien waar hij heen zou gaan." De bewoner weet dan nog niets over de overval in de buurt. "Ik zie de agent over het zebrapad heen rennen en zijn wapen trekken. Dan rent een man het casino uit en werd er geschoten." De omwonende schrikt en gaat dan direct op de grond liggen.

Een tweede buurtbewoner hoorde de waarschuwingsschoten. "Ik was op dat moment buiten en hoorde twee knallen." Op dat moment denkt hij nog dat het om vuurwerk gaat. "Maar daarna hoorde ik een bewoner schreeuwen en zag ik een helikopter. Daar bleek toch wel iets aan de hand te zijn."

'Dit verwacht je niet'

Hoewel Maximiliaan de overvaller en de waarschuwingsschoten heeft gezien en gehoord, zegt hij zich niet onveilig te voelen. "Dat niet, maar het duurde ook wel even voordat duidelijk was wat er allemaal aan de hand was. Je verwacht natuurlijk niet dat er geschoten wordt in jouw straat."

Ook de andere buurtbewoner zag het niet aankomen. "Dit bedenk je niet. Ook niet dat er verdachten rondlopen door jouw dorp. Ze kunnen ook zomaar in jouw tuin kunnen zitten of hier in de buurt kunnen zijn."

Tekst gaat verder onder video.