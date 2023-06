Bewoner vuurtoren van Marken haalt drenkeling uit meer

Dankzij Liliane Spijker, bewoner van de vuurtoren van Marken, is vanmiddag rond de klok van drie uur een drenkeling uit het water gered. "Hij was als een hondje aan het krabbelen."

NH

Vanuit de keuken in haar vuurtoren (bijnaam Paard van Marken) ziet Liliane Spijker een volwassen man, spartelend in het water. Ze loopt naar haar voordeur en ziet enkele tientallen meters verderop in het water de man, samen met zijn vriend. Een van hen zit op een bult stenen in het water, maar vindt dat toch eng en besluit het meer weer in te gaan. "Hij begon vervolgens als een hondje te krabbelen", zegt Liliane.

"Met handen en voeten lieten ze merken uit Syrië te komen" Liliane over de zwemmers

"Ik heb direct gebaard via het strandje bij de vuurtoren te lopen. Hij had het anders echt niet gered, vrees ik. De andere man misschien wel, want die zwom nog een klein beetje. Maar die ander kon zichzelf echt niet helpen." Liliane vroeg vervolgens om hulp bij andere strandgangers in de buurt. Zij hebben de mannen van rond de 30 jaar meegenomen naar het openbaar gelegen strand, honderden meters van haar vuurtoren vandaan. "Ik ben naar ze toegelopen. Ze spraken geen Nederlands. Met handen en voeten lieten ze merken uit Syrië te komen. " Tekst loopt na kaartje door.

Eenmaal op het strand bleek het tweetal bij twee andere jongvolwassenen te horen. Ook zij waren Syriërs. Uiteindelijk zijn ze op de fiets gestapt en weggereden. Levensgevaarlijk "Dit is de eerste keer dat ik dit meemaak. Het is super gevaarlijk", zegt Liliane, net bijgekomen van de schrik. "Als mensen niet kunnen zwemmen, moeten ze niet het meer in. Pootjebaden met dit weer kan wel. Dat is geen enkel probleem, maar zwemmen is levensgevaarlijk. Dat krabbelende hondje was anders verzopen. Ze hebben geen ervaring en geen enkel benul wat water met je kan doen."

"Dit is de eerste keer dat ik dit meemaak. Het is super gevaarlijk" Liliane over de actie van de mannen

Haar oproep sluit aan bij die van Jeffrey Delforge, werkzaam bij de reddingsbrigade van Wijk aan Zee. Die deed tien dagen geleden al de waarschuwing dat zwemmen in het meer en de zee zeer riskant is. "Onvoorbereid zwemmen is gevaarlijk. Je kunt in een koude-shock terecht komen, waardoor je ademhaling ontregelt raakt, je in paniek raakt en eventueel ook water binnenkrijgt."