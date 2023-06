"Let op! Zwemmen in de zee dit weekend riskanter dan voorgaande jaren"

Eindelijk! We gaan een prachtig weekend in met subtropische temperaturen. Hele volksstammen zullen naar de IJmondse stranden trekken. En hoe verleidelijk is het dan om een plons in de zee te nemen. Toch is dat volgens Jeffrey Delforge, senior lifeguard bij de Reddingsbrigade Wijk aan Zee, dit jaar een groter risico dan voorgaande jaren. Opletten geblazen dus.

Waarom is de zee nog zo koud?

“We hebben een heel koud voorseizoen gehad", zegt Jeffrey. "De zee heeft even nodig om op te warmen. De laatste weken helpen wel een beetje mee, maar het is nog onvoldoende opgewarmd. En dat kan de nodige problemen opleveren als je onvoorbereid een duik neemt."

Wat zijn de risico's?

Je kunt in een koude-shock terecht komen, waardoor je ademhaling ontregelt raakt, je in paniek raakt en eventueel ook water binnen krijgt met alle gevolgen van dien. Een ander risico is onderkoeling. “Je koelt altijd iets af in open water en de Noordzee is een koude zee”, legt Jeffrey uit. “Als je er te lang in blijft, dan kan je onderkoelingsverschijnselen krijgen.” Dit heeft dan ook weer invloed op bijvoorbeeld je ademhaling en je spieren.

Wat kun je er tegen doen?

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom deze 3 tips van Jeffrey om toch veilig af te koelen in de zee: