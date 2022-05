Paard van Marken eindelijk verlost van bouwsteigers: "Tranen in mijn ogen, ben zo blij"

Sinds gisteren is 'ie weer in volle glorie te bewonderen: het Paard van Marken is eindelijk ontdaan van de bouwsteigers. Een heel jaar lang onttrokken de bouwwerkzaamheden het zicht op de markante vuurtoren van het eiland, maar nu is de klus dan eindelijk geklaard. Dit tot grote opluchting van bewoonster Liliane Spijker. "Toen de steigerbouwers met de laatste steigers vertrokken, stonden de tranen in mijn ogen. Ik ben zo blij."

Het is 1 juni vorig jaar als de vuurtoren wordt omringd met bouwsteigers. Op het programma staat een reguliere onderhoudsbeurt. "Er is geschilderd, er is Chroom-6 verwijderd, er is wat houtrot aangepakt", zo vertelt bewoner Liliane die er inmiddels, samen met haar man Thijs, een kleine twintig jaar woont. "Maar of het daarom nou een jaar lang in de steigers heeft moeten staan? Nee, dat geloof ik niet." Tekst gaat verder na de foto

De impact op het woongenot vanwege die bouwsteigers is groot geweest. "Het was één grote frustratie. Je bent je vrijheid kwijt. Maar er komt ook geen daglicht meer in je huis", aldus Liliane. Ook voor Thijs was het bij tijd en wijlen afzien. "Op een gegeven moment ben je er echt klaar mee. 's Ochtends 6.30 uur staan die werklui dan weer op de stoep. Je bent je plekje kwijt. En als dat dan een jaar voortduurt, is dat lang." Vertraging vanwege winterperiode De verklaring waarom het allemaal zo lang moest duren, moet vooral worden gezocht in de weersomstandigheden die niet altijd meewerkten. "In november stopten ze met werken", zo heeft Liliane nog helder voor de geest. "En toen heeft het tot eind maart stilgelegen. Vanwege te lage temperaturen konden ze hun werkzaamheden niet doen." Thijs is opgelucht dat het achter de rug is. "Het was vervelend. Maar goed, het Paard is er wel van opgeknapt. Dus je krijgt er wel wat voor terug", besluit hij.