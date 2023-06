Veteranen Search Team vindt overleden persoon in sloot in Hoorn

Het Veteranen Search Team heeft vanmorgen in Hoorn gezocht naar de vermiste Thomas uit Engeland. Tijdens deze zoekactie is een overleden persoon aangetroffen in een sloot aan de Maelsonstraat in Hoorn. Deze persoon is uit het water gehaald. De politie laat aan NH weten dat het nog niet duidelijk is of het om de 20-jarige man gaat.